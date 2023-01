Alpine: "We hopen dat Gasly het team kan leiden op technisch vlak"

In de nasleep van Piastrigate mag Pierre Gasly dit jaar de kleuren van een Frans fabrieksteam verdedigen. Alpine greep zoals bekend naast de diensten van Oscar Piastri en moest vervolgens schakelen. Het team is bij Gasly uitgekomen, die na jaren bij het Red Bull-concern en zonder zicht op promotie naar het zitje naast Max Verstappen wel toe was aan een andere uitdaging. Het maakt dat Gasly aankomend seizoen in mag stappen naast Esteban Ocon. Volgens teambaas Otmar Szafnauer heeft Alpine hiermee zelfs een betere line-up dan dat een rijdersduo met Piastri erin was geweest.

Alhoewel dat laatste te betwijfelen valt, zeker voor de lange termijn, zijn de verwachtingen van Gasly wel hooggespannen binnen Alpine. Het geldt niet alleen voor zijn pure snelheid, maar ook voor wat hij toe kan voegen aan de doorontwikkeling van de auto. Alpine eindigde vorig jaar als 'best of the rest', ofwel als vierde in het constructeurskampioenschap. "Hopelijk brengt Pierre wat we nodig hebben en dat is het verder doorontwikkelen van de auto. Momenteel zitten we nog steeds in het middenveld en we willen graag de volgende stap maken."

"Daarvoor heb je coureurs nodig die niet alleen hard kunnen rijden en punten scoren met de potentie die de auto heeft, maar ook rijders die de auto naar een hoger plan tillen", legt Laurent Rossi namens Alpine uit. "Het betekent dat je vanaf vrijdagochtend al goede feedback aan het team geeft en het team in de juiste richting dirigeert om de auto beter te maken."

Rossi heeft goede hoop dat hij met Gasly een coureur heeft aangetrokken die dat kan. "We hopen in ieder geval dat Pierre dit ook bij ons kan brengen. Volgens mij was hij bij AlphaTauri in vele opzichten de technische leider van het team. We willen graag dat hij daar bij ons mee doorgaat. Dat hij het team laat groeien en zelf meegroeit, zodat we samen een hoger niveau kunnen aantikken." Op technisch vlak echter te bezien hoe de rolverdeling met Esteban Ocon zal zijn. Bij AlphaTauri was de hiërarchie vrij helder en had Tsunoda de handen vol aan zichzelf, maar Ocon mag met zijn F1-ervaring en de kennis van Alpine ook in staat worden geacht om zijn stempel op de auto te drukken.