Alpine heeft goede hoop voor 2022: "Werken hier al twee jaar aan"

Alpine moest in 2021 genoegen nemen met een vijfde plek bij de constructeurs. De uitschieters waren bijzonder fraai met de zege van Esteban Ocon in Hongarije en de podiumnotering van Fernando Alonso in Qatar, maar het ontbrak bij de Franse brigade vooral aan consistentie. Die zwakke plek heeft een gevecht met AlphaTauri opgeleverd in plaats van een strijd met Ferrari en McLaren, twee teams waar Alpine zich dolgraag mee had willen meten. Het bleek in de afgelopen F1-campagne nog een brug te ver, al is dat intern allerminst reden tot zorg gebleken.

"Je moet daarbij wel bedenken dat wij de voorbije drie jaar met bijna dezelfde motor hebben rondgereden, met dezelfde versnellingsbak en dat de regels voor het chassis ook bevroren waren. Uit strategische overwegingen hebben we besloten om onze middelen op een andere manier in te zetten. Met dat in het achterhoofd hebben we het eigenlijk nog best goed gedaan met wat we hadden", aldus Budkowski. "We hebben goed werk verricht op het circuit en ook met de dingen die we nog wel hebben doorontwikkeld. Dat is allemaal hoopgevend voor aankomend seizoen."

Maar hoe hoopgevend het ook mag zijn, garanties zijn er niet. Zo gaat het technisch reglement op de schop en kunnen de krachtsverhoudingen behoorlijk opgeschud worden. Het motorische reglement blijft nagenoeg intact - behalve de overstap op E10 - maar verder is het een kwestie van nieuwe ronde, nieuwe kansen. "We weten wat wij doen en dat ziet er goed uit, maar we kennen de cijfers van onze concurrenten niet", moet de executive director dan ook een slag om de arm houden.

Eindelijk de vruchten plukken?

Alle wijzigingen die achter de schermen zijn doorgevoerd moeten helpen om de gewenste ommekeer teweeg te brengen. Zo is er de voorbije jaren veelvuldig geschoven voor de leidinggevende functies. Cyril Abiteboul heeft het veld moeten ruimen, Davide Brivio is uit de MotoGP gehaald en Budkowski is zelf van positie veranderd. Het lijkt allemaal bijzonder weinig effect te hebben, maar laatstgenoemde ziet dat toch anders. "Ik ben juist trots op de manier waarop ons team werkt. In de voorbije jaren is er veel veranderd en daar beginnen we nu de vruchten van te plukken. Dat gebeurt zowel op de baan als ook in de fabriek. Het klopt dat het resultaat nog niet heel zichtbaar is, maar dat komt doordat de focus al meer dan twee jaar op de auto voor 2022 ligt."

De belangrijkste vraag voor aankomend seizoen is of er op technisch vlak de juiste keuzes zijn gemaakt, al kan er ondanks de progressie ook in de uitvoering nog veel beter. Consistentie en stabiliteit zijn daarvoor de codewoorden. "Aan de ene kant hebben we afgelopen seizoen laten zien dat we kunnen toeslaan als zich buitenkansjes voordoen. Aan de andere kant waren er ook raceweekenden waarin we niet competitief waren en waarin we zelf eigenlijk ook niet wisten hoe dat kon. Dat moeten we natuurlijk wel oplossen, daar ben ik me terdege van bewust. Maar ook daar wordt achter de schermen hard aan gewerkt en ook dat ziet er goed uit. Al met al is het veelbelovend."