Alpine: “Geen directe vergelijking tussen Alonso en Piastri”

Oscar Piastri stevent in zijn debuutjaar in de Formule 2 overtuigend af op het kampioenschap. Vrijdag, in het voorlaatste weekend van het seizoen, vergrootte hij in Saudi-Arabië met zijn vierde pole-position op rij zijn voorsprong in het klassement tot veertig punten. Desondanks moet de 20-jarige Australiër in 2022 genoegen nemen met een reserverol bij Alpine; alle Formule 1-racezitjes voor de komende jaargang zijn bezet.

In 2023 hoopt Piastri alsnog zijn debuut te maken in de hoogste klasse van de autosport. Esteban Ocon heeft een contract tot eind 2024 bij Alpine, waardoor Piastri bij dat team de strijd zou moeten aangaan met Fernando Alonso. De verbintenis van de tweevoudig wereldkampioen bij de Franse equipe loopt eind 2022 af. Mocht Alonso langer bij Alpine blijven, dan gaat het team er alles aan doen om de Formule 3-kampioen van 2020 elders onder te brengen.

Volgens Alpine-directeur Marcin Budkowski gaat zijn team in elk geval geen ‘directe vergelijking’ maken tussen Alonso en Piastri. “Hoe we die beslissing gaan nemen? Laten we eerst volgend jaar afwachten”, vertelt Budkowski. “Als de auto snel is en Fernando het naar zijn zin heeft, dan hebben we een andere discussie dan wanneer dat niet het geval is. Maar met Oscar hebben we duidelijk een groot talent onder onze hoede. Als er bij Alpine geen plek is, dan weet ik zeker dat we een oplossing voor hem zullen vinden om Formule 1 te rijden en onderdeel te blijven van de Alpine-familie.”

Piastri krijgt in 2022 als reservecoureur een uitgebreid testprogramma van Alpine, met waarschijnlijk ook een aantal optredens in eerste vrije trainingen. Teams zijn vanaf volgend jaar verplicht om minimaal twee keer een onervaren rijder in te zetten voor VT1. Budkowski: “Oscar gaat veel werk doen op het gebied van de ontwikkeling. Hij zal veel tijd doorbrengen in de simulator en met de engineers in de fabriek. Bovendien krijgt hij veel tijd op het circuit.”