De eerste twee dagen van de ‘pre-season shakedown’ verliepen vrij aardig voor Alpine, een hydraulisch probleem op de laatste dag zorgde er echter voor dat het team niet de volledige derde dag kon rijden. Hoewel het team nooit bovenaan de tijdenlijsten verscheen, denkt Alpine dat het ware potentieel van de A522 nog niet aan het licht is gekomen. Daar zijn verschillende oorzaken voor. Het team besloot geen gebruik te maken van DRS, wat volgens de leden van Alpine zo’n zeven tienden per ronde scheelde. Ook reden coureurs Esteban Ocon en Fernando Alonso met meer brandstof dan het team gewoonweg gedaan zou hebben. Het vinden van een goede afstelling was vrijdagochtend geslaagd, kort daarna viel de wagen stil. Volgens sportief directeur Alan Permane staat het team er beter voor dan de test deed vermoeden.

“Het moet niet klinken alsof ik naar excuses zoek, we zullen Mercedes en Red Bull ook niet meteen verslaan, maar volgens mij staan we in een redelijke positie”, stelt Permane. “De ronde van Fernando op de laatste ochtend was vergelijkbaar met de tijd die Max Verstappen op datzelfde moment reed, ondanks dat Verstappen DRS wel gebruikte. Als je de DRS-gegevens erover legt, dat kunnen wij doen met de systemen van de FIA, dan zijn de sporen nagenoeg identiek. Alleen de rechte stukken niet, daar verliezen we veel tijd. Fernando was heel blij met de auto. We hebben gedurende de nacht significante stappen gemaakt met de afstelling, we hebben de achterkant van de auto echt goed onder controle gekregen. Hadden we op dat moment een C3-band gestoken, hadden we nog eens drie of vier tienden kunnen pakken en dan ziet het er meteen anders uit. Ik wil niet zeggen dat we volledig tevreden zijn en helemaal gerust, natuurlijk zijn er zorgen, maar we staan zeker niet onderaan. Dat is duidelijk. Ik denk dat we begin dit jaar dichter bij de kop staan dan eind vorig jaar.”

Oplossing gereed voor Bahrein

De beslissing van Alpine om geen gebruik te maken van DRS was overigens niet uit weelde. Er waren wat zorgen over de inzet van het hulpmiddel door de aerodynamische lading. Het team gaat die problemen oplossen voordat het afreist naar Bahrein. “Het was een probleem en we voelden ons er niet comfortabel bij”, aldus Permane. “Het heeft te maken met de topsnelheid en de druk die de onderdelen krijgen. We zijn gewoon voorzichtig. Het is niet dat we niet met DRS kunnen rijden of dat er iets stuk zou gaan, maar we nemen geen risico. We hebben de dagen optimaal gebruikt en veel kilometers gemaakt, we gaan naar Bahrein en zullen daar de rest van het werk doen. Het is jammer, maar de prestaties zijn wel fors verbeterd. Het is zeven tienden per ronde dat we hier gemiddeld tekort komen. Dat is een groot gat, maar we weten waar we staan.”