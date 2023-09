Hoe Alpine garen spint bij een oude aerodynamische F1-testmethode

De Formule 1-teams maken al jaren gebruik van flow-vis om de luchtstromen te kunnen bekijken en meten. We zien tijdens de wintertests en Grand Prix-weekenden geregeld verschillende kleuren verf op de auto's. Het is dé manier geworden om nieuwe onderdelen te controleren en evalueren. Alpine sloeg in Italië een andere maar oude weg in. In plaats van flow-vis gebruikte het stukjes garen op de beam wing en achtervleugel, zoals te zien is op de bovenste en onderste foto.

De plukjes garen op de achtervleugel van de Alpine. Foto: Giorgio Piola

Het gebruik van deze draadjes wol leek in de geschiedenisboeken van de GP-racerij te zijn beland, omdat de F1-technologie en het bekijken van de luchtstromen verder is geëvolueerd. Alpine had echter een goede reden om deze weg in te slaan. Het heeft alles te maken met hoe F1-teams de aerodynamica proberen te begrijpen tijdens de trainingen.

Ferrari SF-23 achtervleugel met flow-vis verf. Foto: Giorgio Piola

Met flow-vis (zie hierboven) willen teams weten hoe de luchtstroom is opgebouwd over de hele auto of hoe deze wordt beïnvloed door een specifiek onderdeel. Flow-vis is een fluorescerend poeder dat wordt gemengd met een lichte olie, meestal paraffine, voordat het op een specifiek deel van de auto wordt gesmeerd. Eenmaal op de baan verspreidt de flow-vis zich door de rijwind, waarbij het de stromingsstructuren laat zien. Als de auto terug is bij het team, worden er foto's gemaakt. Die worden geanalyseerd door specialisten om te kijken of het nieuwe onderdeel zich gedraagt zoals verwacht. Het is dus met name een analyse voor achteraf.

Wat flow-vis niet laat zien is hoe is de aerodynamica werkt op een specifiek punt op het circuit. Het voordeel van de plukjes garen, zoals Alpine gebruikte, is dat je beter kunt zien hoe de stroming werkt op een bepaald punt op de baan. Er worden camera's op de auto gemonteerd en gericht op de plukjes. De camera's houden elk plukje nauwlettend in de gaten tijdens het rijden. De richting van de plukjes geeft de richting van de luchtstroom en drukveranderingen aan en kan bekeken worden bij verschillende snelheden en bochten. Als de plukjes precies doen wat ze moeten doen op rechte stukken, maar iets ongewenst doen in bochten met lage snelheid, dan komt dit beter naar voren met de plukjes dan met flow-vis. De beslissing om voor de ouderwetse weg te kiezen in plaats van de moderne flow-vis, is daarom een eenvoudige keuze tussen willen weten wat de luchtstroom doet of wat hij heeft gedaan.

De garen op de diffuser van de Alpine A523.