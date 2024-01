Alpine: Gaan Red Bull niet verslaan door RB19 te kopiëren

Red Bull domineerde het Formule 1-seizoen 2023 met 21 zeges uit 22 races. De RB19 is een inspiratiebron geworden voor de concurrentie, die toezag hoe Max Verstappen negentien keer op de hoogste trede stond. Bij Alpine is de RB19 ook nader bestudeerd door technisch directeur Matt Harman, die daardoor een beter begrip heeft gekregen van de sleutel tot succes van dat team. Hij waakt echter voor een te grote focus op de RB19. Volgens hem moet het slechts als inspiratiebron dienen en niet direct gekopieerd. "We begrijpen het best goed", zegt Harman over de RB19. "We denken te begrijpen wat ze doen. Je kunt niet met je vingers knippen en het van de ene op de andere dag bedenken."

Alpine heeft niet alleen naar Red Bull gekeken, maar ook naar andere concurrenten. "We begrijpen onze richting, maar ik denk dat we ook een aantal andere auto's op de grid hebben begrepen", voegt Harman toe. "Er zijn enkele andere geweldige auto's met echt interessante ontwikkelingen. Het gaat erom dat je probeert te begrijpen wat jij doet en wat zij doen. Maar uiteindelijk zullen we nooit voor hen eindigen als we ze alleen maar volgen. Het is voor ons echt een mantra dat we ons moeten laten inspireren door hen, maar we moeten onze eigen weg volgen."

Dat laatste is met name belangrijk omdat de bolide voor 2024 ook een sterke basis voor 2025 moet vormen, aangezien de focus aan het begin van volgend jaar al snel naar 2026 zal gaan vanwege de nieuwe regels. Harman legt uit dat het daarom belangrijk is om 'verder te kijken dan de auto's die je om je heen ziet'. "Als we met een auto op de proppen komen die mensen nu zien, dan zal deze tegen 2025 erg verouderd zijn. Het is echt belangrijk dat je geïnspireerd raakt door wat je ziet, maar we moeten verder kijken dan dat, zodat we die horizon van twee jaar hebben."

Niet opscheppen

Alpine heeft geen geweldig seizoen achter de rug. De Franse renstal hoopte een stap te zetten en zich te mengen in de top-drie, maar in plaats daarvan viel het terug ten opzichte van 2022 en werd het zesde in het constructeurskampioenschap. Harman geeft toe dat Alpine het afgelopen seizoen niet alle updates kon introduceren die het op de planning had staan, maar deze zullen wel op de bolide van 2024 te vinden zijn. "We waren van plan om later in het seizoen een vloerupdate mee te nemen, maar we besloten uiteindelijk om dat niet te doen en hebben deze performance toegevoegd aan de auto voor komend jaar", legt de Brit uit. "Om de volledige prestaties eruit te halen, hadden we iets meer volume nodig en dat hadden we niet voor die auto."

Ook al bood de A523 Alpine niet het gewenste succes, zag Harman wel genoeg goede zaken aan die auto. "Er zitten een paar heel mooie dingen op onze auto", meent hij. "We proberen hier bescheiden over te blijven. We weten dat we niet staan waar we willen staan en we praten liever over wat we beter moeten doen dan over waar we al goed in zijn. Ik concentreer me eerlijk gezegd liever op wat we beter moeten doen in plaats van op te scheppen over iets wat we in mijn optiek goed hebben gedaan!", besluit Harman.