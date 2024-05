Alpine F1 zet ook operationeel directeur op straat

De tegenvallende start van het Formule 1-seizoen bij Alpine heeft de volgende topman de kop gekost. Operationeel directeur Rob White is door de leiding van het Franse team op straat gezet. White was jarenlang betrokken bij het reilen en zeilen van de renstal en sinds 2016 de eindverantwoordelijke op operationeel gebied. Daarvoor was hij werkzaam bij de motorenafdeling van Renault in het Franse Viry-Châtillon, waar hij plaatsvervangend directeur was.

"Als onderdeel van een bredere herstructurering van het team kunnen we bevestigen dat Rob White is vertrokken", verklaart Alpine. "We zijn dankbaar voor het werk dat hij gedurende zijn carrière heeft laten zien in zowel Enstone als Viry. Hij stond aan het roer van het motorenproject in 2005 en 2006, waarmee we kampioen werden. We wensen hem het beste voor de toekomst."

Eerder dit jaar trokken technisch directeur Mat Harman en hoofd aerodynamica Dirk de Beer zelf hun conclusies en stapten op. Teambaas Bruno Famin - zelf pas sinds vorig jaar zomer aan het roer van het F1-team - heeft daarna besloten om de technische structuur om te gooien en het voorbeeld van McLaren te volgen. Net als de Britse concurrent heeft de Franse renstal nu drie technisch directeuren, met ieder hun eigen specialisme. Joe Burnell is de eindverantwoordelijke voor de engineering, David Wheater voor de aerodynamica en Ciaron Pilbeam is de directeur op performancegebied. De van McLaren overgekomen David Sanchez staat boven deze drie topmannen en is als uitvoerend technisch directeur aangesteld.

Op de achtergrond speelt ook de vraag wat te doen met Esteban Ocon. Tijdens de Grand Prix van Monaco maakte de Fransman een slechte beurt door in de openingsronde zichzelf en bijna zijn teamgenoot Pierre Gasly uit te schakelen. Laatstgenoemde had alle geluk van de wereld dat zijn Alpine de touché wel overleefde, want na het incident reed hij naar zijn eerste punt van 2024. Na afloop van de race was Famin duidelijk dat er ingegrepen zou worden. Tot op heden is nog niet bekend hoe dat gaat gebeuren, maar alles wijst erop dat Ocon contractverlenging bij zijn huidige werkgever kan vergeten.