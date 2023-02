Eind vorig jaar nam Pierre Gasly afscheid van AlphaTauri en de Red Bull-familie om zijn F1-loopbaan bij bij Alpine te vervolgen. De Fransman werkte in zijn carrière diverse shakedowns af, maar naar eigen zeggen verliep een shakedown nooit eerder zo goed als die van de A523. Alpine trok voor de launch aan al naar Silverstone om de eerste meters te maken. Donderdag was dan het moment om de A523 aan de wereld te tonen. Tijdens dat moment blikte Gasly terug op het debuut van de wagen.

Op de vraag hoe de shakedown verliep, reageert hij enthousiast. "Ontzettend goed. Ik voelde me meteen comfortabel in de auto. Het was de beste shakedown die ik ooit heb meegemaakt, dus tot nu toe is het allemaal zeer positief", aldus de Fransman, die de afgelopen maanden niet stil zat. "Sinds ik vorig jaar bij het team kwam heb ik veel in de simulator gezeten, samengewerkt met de engineers en alle belangrijke personen van het team ontmoet. Elke keer als ik in de fabriek kom, zie ik weer nieuwe gezichten. Ik heb in ieder geval zoveel mogelijk gedaan in de aanloop naar het seizoen. Ik wilde er zeker van zijn dat ik me zo snel mogelijk zou aanpassen."

Gasly reed in het verleden al voor een topteam, maar werd vanwege tegenvallende resultaten door Red Bull Racing teruggezet naar Toro Rosso. Daar herstelde de Fransman van die knauw en werd daar, naast een completere coureur, de teamleider. Hij liet vorig jaar meermaals weten terug te willen naar Red Bull, maar dat team verlengde het contract met Sergio Perez tot eind 2024. Nog twee jaar bij AlphaTauri zag hij niet zitten. Toen de Alpine-trein langskwam, stapte hij in. Het is voor Gasly komend seizoen dus de eerste keer dat hij voor een andere werkgever rijdt. Hij ziet zijn nieuwe uitdaging als een grote kans. "Ik ben zeer enthousiast over dit project", gaat hij verder. "Het is voor mij een grote verandering. Ik zie het als een grote kans. De potentie die ik heb gezien bij het fabrieksteam, in Enstone en in Viry, is onvergelijkbaar met wat ik eerder heb meegemaakt. Ik kijk uit naar de start."

