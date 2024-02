Alpine F1 toont opvallende A524 aan de wereld

Na Haas, Williams en Stake F1 heeft nu het Formule 1-team van Alpine de nieuwe auto voor 2024 gepresenteerd. De Franse renstal volgt met een donkerdere auto de trend die we meer op de grid zien: om gewicht te besparen is er meer koolstofvezel te zien. Naast het zwarte van het carbon heeft de auto ook het vertrouwde Alpine-blauw en zijn er roze accenten aangebracht. Het is overigens niet de kleurstelling die we het hele jaar gaan zien. Tijdens acht races wordt de A524 een stuk rozer om zo de sponsor BWT meer ruimte te geven. Naast de F1-auto is ook de A424 waarmee Alpine in het World Endurance Championship rijdt onthuld.

Alpine-teambaas Bruno Famin steekt zijn trots niet onder stoelen of banken. "Dit is een belangrijk moment in de geschiedenis van Alpine Motorsports. We presenteren samen onze auto's voor 2024", begint de Fransman. "Het is een uniek moment dat we hier de A524 F1-auto en de A424 Hypercar hebben. De coureurs zijn hier ook allemaal en het belooft voor beide projecten een bijzonder druk jaar te worden. Dat beide auto's hier zijn laat zien hoe hard er door de duizenden talenten van ons gewerkt is in de fabrieken in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk."

Famin ziet de presentatie als een startpunt voor een belangrijke periode. "De volgende stap is om alles op de baan te laten zien, laten zien hoe goed we kunnen functioneren en we moeten de dynamiek en de mindset van ons team laten groeien. We kijken er allemaal naar uit hard door te blijven werken om van Alpine een succes te maken."

Coureurs voelen vertrouwen

Ook de Alpine-rijders zijn optimistisch. Esteban Ocon kan niet wachten om de nieuwe auto aan de tand te voelen. "Deze tijd van het jaar is altijd erg spannend, we zien namelijk wat het team gemaakt heeft. Ik heb natuurlijk tekeningen gezien en in de simulator gezeten, maar the real thing heb ik nog niet gezien", vertelt de Franse rijder. "Dat gebeurt pas tijdens de shakedown, maar dit is een mooi moment voor het team. Het laat de duizenden uren die in het project zitten zien. Als ik voor het eerst in de auto zit en ik zet de pitlimiter uit, dan voel ik kippenvel. Dat moment met de A524 komt nu heel dichtbij, ik kan niet wachten!"

Net als in 2023 zit de Pierre Gasly in de andere Alpine. De Fransman denkt dat hij er een stuk beter voor staat dan vorig jaar en heeft hoge verwachtingen voor komend seizoen. "Ik ken nu alle mensen met wie ik werk, ik ken de processen en weet hoe ik het beste uit mezelf en de mensen om me heen haal", vertelt de 28-jarige coureur, die naast de autopresentatie ook zijn verjaardag viert "Het is fijn dat we continuïteit hebben en dat we kunnen bouwen op het fundament van vorig jaar. Ik heb vertrouwen in het team om me heen. Vorig jaar hebben we ons continu doorontwikkeld. Dat geeft me vertrouwen dat we direct kunnen aanvallen en het maximale potentieel uit de auto kunnen halen."

Bekijk hier de A524 vanuit alle hoeken!