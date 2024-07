Op de vrijdag van het Grand Prix-weekend in België werd bekend dat Bruno Famin eind augustus vertrekt als teambaas bij Alpine F1. De Fransman gaat zich weer volledig focussen op alle andere autosportactiviteiten van Renault en wordt bij het F1-team vermoedelijk opgevolgd door Oliver Oakes. Dat is echter niet de grootste verandering die Alpine/Renault te wachten staat. Althans - definitief is het nog niet - het Franse merk overweegt het power unit-project voor de Formule 1 stop te zetten en verder te racen als klantenteam.

De middelen die dan beschikbaar komen, wil Renault vervolgens voor andere doeleinden inzetten. “We bevinden ons op een heel belangrijk kruispunt”, antwoordt Famin op de vraag waarom Alpine/Renault overweegt te stoppen als fabrieksteam. “Het project om het merk Alpine te ontwikkelen is nu heel concreet en duidelijk. We weten wat we nodig hebben om het te ontwikkelen. De vraag is nu: wat is de beste manier om het merk te ontwikkelen met de middelen die we hebben.”

Niet vluchten voor 2026-motor

Famin benadrukt dat het om het grotere plaatje gaat: de algehele toekomst van het merk Alpine. Verhalen dat Renault zich zorgen maakt over zijn F1-krachtbron voor 2026, wanneer een nieuw technisch reglement voor zowel chassis als power units ingaat, en daarom wil stoppen, veegt hij van tafel. “We weten allemaal dat we sinds 2014 niet de beste motor hebben, maar het is wel één van de motoren die het meest is verbeterd sinds 2014”, aldus Famin. “We staan nog steeds niet bovenaan, maar er is wel heel goede progressie geboekt. Daarnaast is het geleverde werk in aanloop naar de 2026-motor ongelooflijk. We hebben hoge doelen gesteld en ik heb er vertrouwen in dat we die kunnen halen. De cijfers die we terugkrijgen van de testbank zijn heel goed.”

Ook loont het tegenwoordig niet echt meer om een fabrieksteam in de Formule 1 te zijn, aangezien de fabrikanten steeds beter samenwerken met hun klanten, stelt Famin. “Het gaat over de integratie van de power unit, maar dat is slechts een theoretisch verhaal. Tegenwoordig werken alle power unit-fabrikanten al vanaf heel vroeg in het project heel nauw samen met de teams. Het integratieproces is ongelooflijk geoptimaliseerd. Als we een motor van Ferrari of Mercedes nemen, dan ben ik ervan overtuigd dat de integratie in de auto heel goed zal zijn.” Het gerucht gaat dat Alpine al een principeakkoord heeft bereikt met Mercedes om klantenteam van het merk met de ster te worden, mogelijk zelfs al per 2025.

Geen bezuinigingen of plannen om F1-team te verkopen

Famin voegt er ook aan toe dat het slechts gaat om het verleggen van de focus van wat Alpine wil bereiken in de auto-industrie en dat er van een bezuiniging geen sprake is. “Heel belangrijk is dat iedere werknemer een rol krijgt aangeboden, niemand wordt overbodig”, aldus Famin. Om de transitie te kunnen maken, moet Alpine wel voldoen aan alle eisen van de Franse instanties, zoals de overheid en vakbonden. Daarom moet het een duidelijk plan op tafel leggen. “We moeten het sociale plaatje afronden”, legt Famin uit. “Dat kan één week duren, maar ook twee maanden. We moeten dat proces afronden.”

Een ander gerucht dat de ronde doet, is dat Alpine/Renault van plan is het F1-team te verkopen en daarom wil stoppen met het bouwen van de eigen power unit. Voor geïnteresseerde partijen is het immers eenvoudiger om een klantenteam over te nemen, aangezien ze zich dan niet hoeven te committeren aan het fabriceren van een eigen krachtbron. Famin ontkracht ook dit gerucht. “Het F1-project blijft cruciaal voor het merk Alpine”, reageert hij. “Dankzij F1 kunnen we onze naamsbekendheid wereldwijd vergroten en dat blijft zo. Wat we willen is het verplaatsen van onze middelen om ons merk te ontwikkelen en onze naamsbekendheid te vergroten, maar wel met autosport - en F1 in het bijzonder - als belangrijke steunpilaar.”