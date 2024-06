Alpine F1-teambaas: "Relaties boeien niet, professionaliteit wel"

De band tussen Esteban Ocon en Pierre Gasly was al niet goed, maar na de Formule 1 Grands Prix van Monaco en Canada is de spanning tussen beide Alpine-coureurs nog verder opgelopen. In Monaco raakten de rijders elkaar in de eerste ronde, waarna Ocon in de week erna hoorde dat zijn contract niet verlengd wordt. Dat betekent dat hij volgend jaar ergens anders onderdak moet vinden. Die beslissing had de rust terug moeten laten keren, maar dat gebeurde niet. In Canada was er gedoe rond een teamorder. Gasly werd door Ocon voorbij gelaten om de aanval op Daniel Ricciardo in te zetten, maar het tempo van de Australiër lag te hoog. Ocon had de plek van Gasly terug gewild, wat niet gebeurde. Na afloop van de race was Ocon daar enorm kwaad over.

Het laat zien dat er maar iets hoeft te gebeuren, of de vlam slaat in de Franse pan. Toch is teambaas Bruno Famin ervan overtuigd dat het ontbreken van een goede relatie geen groot probleem moet zijn. "Ik denk dat relaties niet boeien. Het gaat om de professionaliteit en we hebben professionele coureurs nodig", vertelt de Fransman in gesprek met Sky F1. "Ze moeten met elkaar samenwerken, dat hoort bij hun werk. Samen met een teamgenoot doe je er alles aan om het beste voor het team te behalen."

Ocon weet dus dat hij aan het einde van het seizoen moet vertrekken, al is dat officieel in samenspraak besloten. Volgens sommigen is het besluit te danken aan de crash in Monaco, waarna Famin grote ingrepen aankondigde. In gesprek met het Franse Canal+ vertelt Ocon dat dit absoluut niet het geval is. "Ik heb wel met Bruno gesproken. Ik was bezig met mijn normale voorbereidingen voor het weekend [in Canada] en toen sprak ik hem. We hadden gesprekken over hele normale dingen, daar zat geen ongemakkelijk moment tussen. Onze relatie is niet beschadigd", verzekert de rijder. "We alles besproken en we gaan nu verder. We blijven racen en doen ons uiterste best."