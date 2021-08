Alonso zinspeelde woensdag al op een langer verblijf in de Formule 1 door een gecodeerde tweet te versturen. Daarin verklaarde hij dat er 'groot nieuws' aanstaande was. Alonso tekende voor dit jaar een eenjarig contract met een optie voor nog een seizoen. Die optie in het contract van de Spanjaard is nu geactiveerd. Daarmee heeft Alpine de line-up voor komend seizoen compleet. Eerder tekende Esteban Ocon al een driejarig contract bij de Franse formatie, die sinds dit seizoen als Alpine bekendstaat.

"Ik ben erg blij dat ik de verlenging van mijn contract met het Alpine F1 Team in 2022 kan bevestigen”, vertelde Alonso. “Ik voelde me bij mijn terugkeer onmiddellijk thuis en werd met open armen ontvangen. Het is een plezier om opnieuw te werken met de meest briljante geesten van onze sport in Enstone en Viry-Châtillon. Dit seizoen is spannend voor iedereen, maar we hebben collectief mooie vooruitgang geboekt en het resultaat in Hongarije is daar een prachtig voorbeeld van. We willen dit seizoen nog meer positieve momenten beleven, maar ook vanaf volgend jaar met de reglementswijziging in de Formule 1. Ik ben een groot voorstander van eerlijkere regels en nieuwigheden in de discipline, dus seizoen 2022 is een gouden kans. Ik kijk niet alleen uit naar de tweede helft van het jaar, maar ook om in 2022 Alpine te vertegenwoordigen naast Esteban.”

Dit verandert er in het F1-seizoen 2022:

Alonso haalde zijn grootste successen in de Formule 1 met de formatie uit Enstone. Hij werd in 2004 en 2005 wereldkampioen toen het team nog als Renault bekendstond. Na een matige periode bij McLaren besloot Alonso in 2019 de Formule 1 te verlaten en andere doelen na te jagen. Zo deed hij mee aan de Indy 500, de 24 uur van Le Mans en de Dakar Rally. Na twee seizoenen afwezigheid keerde de 32-voudig Grand Prix-winnaar terug op het oude nest. In de Grand Prix van Hongarije – die vlak voor de zomerstop verreden werd – boekte Alonso met een vierde stek zijn beste resultaat van het seizoen.

Voor zijn terugkeer in de Formule 1 keek Alonso met nadruk naar het nieuwe technische reglement, dat aanvankelijk in 2021 van kracht zou worden. Na het uitstellen van de introductie, was eigenlijk ook snel duidelijk dat de terugkeer van de man uit Oviedo niet alleen voor de korte termijn zou zijn. CEO Laurent Rossi is blij dat hij nog een seizoen over de diensten van Alonso kan beschikken. “We zijn verheugd te kunnen bevestigen dat Fernando volgend jaar naast Esteban zal rijden. Het is voor ons een perfect duo dat tot de beste van de grid behoort. Ze werken uiterst complementair, met ruw talent en snelheid, maar ook met een geweldige teamspirit die ons eerste succes in Hongarije mogelijk maakte. Fernando maakte indruk op ons allen sinds hij begin dit jaar terugkeerde. Zijn toewijding, harde werk en vastberadenheid om het beste uit het team te halen zijn ongelooflijk om te zien. Zijn prestatie in Hongarije was opnieuw een voorbeeld van zijn ervaring en herinnerde iedereen eraan hoe getalenteerd hij was. Ik ben ervan overtuigd dat we veel kunnen profiteren van zijn inzichten en ervaring bij het ingaan van de eindfase van de ontwikkeling en optimalisering van het chassis en het aandrijfgeheel tegen 2022.”

Alpine staat momenteel op de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap. Alonso heeft met 38 WK-punten de elfde plaats te pakken, hij staat daarmee net achter teamgenoot Ocon.