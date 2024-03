Na twee Formule 1 Grands Prix in 2024 vallen de resultaten bij Alpine tegen. Zowel in Bahrein als in Jeddah was de Franse renstal de langzaamste en dat is een flinke tegenvaller. De formatie uit Enstone had al een moeilijke start van het seizoen ingecalculeerd, maar dat in de voorlopige slagvolgorde de A524 helemaal achteraan staat was niet verwacht. Tel daarbij het opstappen van technisch directeur Matt Harman en hoofd aerodynamica Dirk de Beer op en het drama is compleet. Toch ziet teambaas Bruno Famin het vertrek van de technische topmannen als een startpunt van een nieuw tijdperk, met een andere structuur in de technische staf.

Famin heeft namelijk goed gekeken naar de manier waarop McLaren is opgebouwd en heeft drie technische directeuren aangesteld. Elk van deze topmannen heeft zijn eigen specialisme. De Fransman legt uit dat het opstappen van Harman en De Beer het moment was om op deze structuur over te stappen. "Het begin van het seizoen was schokkend. We hadden wel verwacht dat het moeilijk zou worden, want dat zeiden we al bij de onthulling van de auto. Maar dat we in de kwalificatie op de laatste startrij stonden, dat was wel een schok", begint de Alpine-topman. "Het liet tegelijkertijd zien dat er verandering nodig was, en dat hebben we direct gedaan."

Als Famin naar de huidige structuur kijkt, dan ziet hij veel voordelen. "We wilden wat we aan het einde van het vorige seizoen op de baan lieten zien meenemen naar de fabriek. Daarmee doel ik de veranderingen in de mindset en de creativiteit die in de mensen zit losmaken", vertelt de 62-jarige teambaas. "Met drie technische directeuren hebben we een plattere organisatie, in plaats van een verticale. Er is nu meer activiteit, meer flexibiliteit en ons motto is dat we de mensen willen ontwikkelen."

Hoop op updates

Bij de onthulling van de A524 werd al benadrukt dat de auto doorontwikkeld moet worden voordat het team competitief zou zijn. Famin weet zeker dat de nieuwe technische structuur ervoor zorgt dat de updates sneller komen en beter zijn. "De auto is compleet nieuw en de ontwikkeling gaat heel snel", vertelt hij daarover. "Het eerste is begrijpen wat de problemen zijn. We hebben het idee dat we dat weten en we werken er hard aan om ze op te lossen. Er zit potentie in de auto, er komen mooie dingen aan."

Voordat het zover is, wil Famin dat binnen het team uit een ander vaatje wordt getapt. "We moeten een andere manier van ontwikkelen van de auto doorvoeren en misschien moet er anders geracet worden", legt de teambaas uit. "Onze aanpak moet anders zijn, eigenlijk op alle gebieden."