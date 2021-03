Filmdag Alpine op Silverstone, Alonso weer fit voor F1-wintertest

Het tot Alpine omgedoopte Renault maakt vandaag (woensdag) de eerste meters met de A521. Op het circuit van Silverstone krijgt Ocon de eervolle taak om de shakedown voor zijn rekening te nemen. "Ik vind het echt een prachtige auto met die Franse kleuren, verreweg de mooiste livery van de grid. Ik kan bijna niet wachten om achter het stuur te kruipen. Woensdag zal ik de nieuwe auto testen op Silverstone. Een eerste dag in een nieuwe auto blijft altijd bijzonder."

Alpine zet daarmee één van de twee toegestane filmdagen per jaar in. Op zo'n filmdag mag een equipe maximaal honderd kilometer met de nieuwe creatie afleggen. Dit moet bovendien gebeuren op speciale demobanden van Pirelli. Eerder hebben McLaren, Williams, Red Bull Racing, AlphaTauri en Alfa Romeo al zo'n filmdag afgewerkt. Mercedes wacht bewust tot dinsdag 16 maart. Volgens Toto Wolff is een filmdag in de stabiele omstandigheden van Bahrein representatiever. "En dan staan we ook niet op Silverstone in de regen", lacht hij.

Alpine kiest wel voor het vertrouwde Silverstone. Dat Ocon de eerste ronden voor zijn rekening mag nemen, hangt nauw samen met de afwezigheid van Fernando Alonso. De tweevoudig wereldkampioen is nog altijd herstellende na zijn fietsongeluk in Zwitserland. Alonso laat de 'team launch' en shakedown daardoor aan zich voorbijgaan. "We willen hem de best mogelijke kans geven om voor het seizoen helemaal te herstellen", licht Marcin Budkowsi de afwezigheid van zijn sterrijder toe. "Het is belangrijker dat hij fit is voor de test in Bahrein dan dat hij aanwezig is voor de presentatie of een shakedown. Naast het ongeluk zit je in deze tijd ook nog met reisbeperkingen en quarantaines, dat was gewoon niet ideaal geweest."

Herstel Alonso verloopt volgens plan, in Bahrein weer present

Alonso mag dus verstek laten gaan voor de eerste plichtplegingen. De coureur uit Oviedo wil tijdens de wintertest weer topfit zijn en ligt daarvoor op schema. "Fernando maakt het goed. Hij heeft wel een vervelend ongeluk gehad, fietsongelukken gaan sowieso niet vaak onopgemerkt voorbij. Hij heeft eigenlijk nog geluk gehad dat hij alleen maar last van zijn kaak heeft", vult Alpine CEO Laurent Rossi aan. "Naast de benodigde operatie aan en de verzorging van zijn kaak, is hij helemaal in orde. Fernando is volledig fit. Wij zijn eigenlijk verrast dat zijn herstel zo snel gaat. Hij gaf na het ongeluk al meteen aan dat hij in Bahrein weer van de partij is. De dokters konden dat bevestigen. Hij lijkt het gelijk nu aan zijn zijde te krijgen. Fernando is volledig fit en wij kijken er enorm naar uit om hem volgende week in de auto te hebben." De collectieve testdagen in Bahrein vinden plaats van vrijdag 12 tot en met zondag 14 maart.

