De introductie van het budgetplafond in de Formule 1 is door velen als positief ervaren, doordat de verschillen tussen de teams er kleiner door zijn geworden en de sport nu als geheel duurzamer is. Tegelijkertijd is een facet waar vanuit meerdere hoeken wat kritiek op wordt geleverd en dat is het feit dat uitgaven aan de infrastructuur meetellen voor het budgetplafond. De traditionele topteams hebben met hun huidige infrastructuur een voorsprong op de concurrentie. Zij krijgen echter niet echt een kans om de achterstand op dat vlak goed te maken. Uitgaven aan prestatiegerelateerde infrastructuurprojecten vallen onder het budgetplafond en de extra 36 miljoen dollar aan kapitaaluitgaven die tussen 2022 en 2025 gedaan mogen worden. Een uitzondering hierop is het bouwen van een nieuwe windtunnel, iets waar Aston Martin momenteel van profiteert.

Diverse teams hebben deze kwestie inmiddels aangekaart tijdens bijeenkomsten van de F1 Commission, waaronder Williams en Alpine. Otmar Szafnauer, teambaas van de laatstgenoemde renstal, hoopt dat de F1 hier iets aan doet. Gebeurt dat niet, dan houden de topteams een blijvend voordeel wat betreft hun infrastructuur. "Die FIA moet ervoor zorgen dat een bepaalde hoeveelheid investeringen in infrastructuur, die nodig is om alle teams van een gelijk speelveld te voorzien, niet meetelt voor het budgetplafond", zegt Szafnauer. "Wat er anders gebeurt, is dat je ongelijkheid qua infrastructuur inbakt. Er is namelijk een beperking van de kapitaaluitgaven."

Szafnauer stelt dat er diverse zaken zijn die door alle teams aangepast moeten worden vanwege de nieuwe motorreglementen van 2026. De veranderingen aan het hybridesysteem, met een krachtigere MGU-K en het verdwijnen van de MGU-H, zorgen ervoor dat Alpine een nieuwe dyno voor de versnellingsbak moet bouwen. Als dat meetelt voor het budgetplafond, gaat dat ten koste van de ontwikkeling van de auto's. "Door de nieuwe regels voor 2026 hebben we een nieuwe testbank voor de versnellingsbakken nodig. De huidige kan dat niet aan, dus je moet dat geld uitgeven", legt Szafnauer uit. "En zodra je het geld uitgeeft aan een testbank voor de versnellingsbak, heb je niet genoeg om andere dingen te doen. De FIA moet voor alle teams dus wat uitgaven aan infrastructuur buiten het budgetplafond laten vallen. Daar werken wij samen aan. Ze hebben goedkeuring gegeven voor Aston Martins windtunnel, anders zou je er nooit eentje kopen. Een windtunnel kost 70 miljoen, terwijl je 36 miljoen aan kapitaaluitgaven mag doen."