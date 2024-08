Protest van Alpine F1-personeel rond Italiaanse Grand Prix

De leiding van autoproducent Renault maakte onlangs bekend dat het op het punt staat om een einde te maken aan het eigen F1-motorenproject dat de afgelopen 47 jaar – in eigen wagens en klantenauto's – tientallen Grands Prix en meerdere wereldtitels wist te winnen. Volgens het moederbedrijf wegen de kosten van het maken een eigen krachtbron niet langer op tegen de opbrengsten en is het veel goedkoper om een motor - bijvoorbeeld van Mercedes - in te kopen.

De plannen van de Renault-directie, onder leiding van CEO Luca de Meo, leidden tot protest onder het personeel dat in Viry-Chatillon aan de motoren werkt. Vorige week publiceerde de Sociale en Economische Raad (CSE) van Alpine F1-werknemers een verklaring waarin De Meo werd verweten "verraad te plegen aan onze historie en DNA door een Mercedes-hart in onze F1 Alpine-auto te plaatsen." De werknemers bekritiseren ook het negeren van hun pogingen om een dialoog aan te gaan.

De beslissing om de motorenafdeling de nek om te draaien zou op 30 september bekrachtigd moeten worden, maar het personeel wil het er niet bij laten zitten en grijpt de Grand Prix van Italië aan om vreedzaam te protesteren. De CSE heeft aangekondigd dat medewerkers van Alpine F1 zich vrijdag op de tribunes zullen verzamelen met "een duidelijke en niet-agressieve boodschap die pleit voor de voortzetting van een Franse motor in F1."

De protesterende medewerkers zullen witte shirts met daarop het Alpine-logo en de boodschap #ViryOnTrack, en zwarte rouwbanden dragen. De CSE geeft aan dat de actie de activiteiten op het circuit niet zullen verstoren, maar laat ook weten dat "een grote meerderheid" van het personeel in Viry-Chatillon tegelijkertijd zal staken en zijn ongenoegen "op een respectvolle, maar vastberaden manier" zal uiten.

Pierre Gasly, Alpine A524 Foto door: Erik Junius

Ocon en Gasly houden zich op de vlakte

Esteban Ocon en Pierre Gasly werden donderdag tijdens hun mediasessies in de paddock van het Autodromo Nazionale Monza gevraagd naar het conflict, maar de Franse coureurs waren voorzichtig om geen partij te kiezen. Ocon concentreert zich op het rijden en gaf het volgende commentaar: "Van wat ik gehoord heb, zijn het vreedzame protesten. Mensen willen natuurlijk praten en dat is heel normaal. En ik hoop dat er wat gesprekken komen tussen de partijen." Gasly voegde daaraan toe: "Ik heb absoluut geen macht of controle over die situatie. Het is een onderwerp voor het team en het topmanagement. Het beste wat ik kan doen voor elke medewerker van het team is zo goed mogelijk presteren op de baan. Om hen de beloning te geven voor al het harde werk dat elke werknemer doet. Dat is mijn rol in het team en daar zal ik me op richten."

Het management van de Franse renstal gaf aan Motorsport.com de volgende verklaring over het conflict: "We zijn op de hoogte van de activiteiten die dit weekend gepland staan door het personeel van Viry. We begrijpen uit hun communicatie dat dit vreedzame protesten zullen zijn die geen invloed zullen hebben op de teamactiviteiten." Overigens is er volgens het team nog steeds geen definitieve streep door de motorafdeling gezet. "Het transformatieproject wordt nog steeds geëvalueerd en er is nog geen beslissing genomen. De dialoog is belangrijk voor het management van Alpine en zal in de komende weken worden voortgezet", valt in een verklaring te lezen.

Aanvullende rapportage door Oleg Karpov