Het zijn hectische tijden bij Alpine. De Franse fabrieksformatie zag geheel onverwachts Fernando Alonso verkassen naar Aston Martin. Dat maakt de weg vrij voor Alpine-protegé Oscar Piastri om in 2023 zijn Formule 1-debuut te maken. Toch is het niet zo simpel als het lijkt. Naar verluidt hebben Piastri en zijn manager Mark Webber een deal gesloten met McLaren, toen Williams nog de enige optie voor de Formule 2-kampioen leek. Alpine wilde namelijk Alonso aan boord houden en de Australiër onderbrengen bij Williams. Door het plotselinge vertrek van de tweevoudig wereldkampioen worden de kaarten opnieuw geschud. Het is echter niet duidelijk wat Piastri nu gaat doen.

Volgens Alpine F1-teambaas Otmar Szafnauer is dat heel simpel: “Ik ben niet op de hoogte van afspraken die hij met McLaren gemaakt zou hebben, als die er al zijn”, zegt hij als Motorsport.com hem vraagt naar de situatie rond Piastri. “Ik hoor dezelfde geruchten als jullie in de pitstraat. Wat ik weet, is dat hij een contractuele verplichting naar ons toe heeft. En wij ook naar hem. Wij komen die verplichtingen al het gehele jaar na. Die verplichtingen lopen door in 2023, en mogelijk tot 2024 als er enkele opties gelicht worden. Wij moesten hem dit jaar reserverijder maken en hem voor een significant aantal uren in de auto van vorig jaar laten rijden. We zijn al ruim over de helft van dat programma van 5.000 kilometer, ter voorbereiding op een racezitje volgend jaar. Ook VT1’s en simulatiewerk wordt door beide partijen verricht. Hij komt zijn verplichtingen na, wij ook. We hebben dus een waterdicht contract met hem voor 2023 en met een optie voor 2024. Ik weet dus niet wat hij heeft afgesproken met McLaren. Daar ben ik zoals gezegd niet van op de hoogte.”

Flinke investering

Op de vraag of Piastri of zijn management hebben laten doorschemeren niet voor Alpine te willen racen, zegt de teambaas: “Oscar en zijn kamp bekijken hun opties, wat dat ook moge betekenen.” Szafnauer laat wel weten niet van plan te zijn om de talentvolle jongeling zonder slag of stoot te laten vertrekken: “We hebben significant in hem geïnvesteerd. Dat is meer dan een financiële investering, het is ook een emotionele investering. We bereiden hem voor op hopelijk een succesvolle F1-loopbaan. Niet elk team doet dat voor een rijder uit de eigen opleiding. Wij hebben besloten om dat voor hem te doen en hem klaar te stomen. Dat doen we met het idee dat hij hier in de toekomst voor ons racet. We hadden dat niet gedaan als we wisten dat hij naar een van onze concurrenten zou verkassen.”