Fire-up: Zo klinkt de Renault-motor van Alpine in het F1-seizoen 2021

Alpine trad medio januari al naar buiten met de naam van deze nieuwe F1-creatie - een eerbetoon aan de A500, een F1-prototype uit 1975 - net als met de tijdelijke livery. Dat laatste valt overigens een loepzuivere publiciteitsstunt te noemen, waar slechts weinig waarde aan moet worden gehecht. De getoonde kleurstelling zal bij de Formule 1-ouverture in Bahrein namelijk niet meer te zien zijn.

Afgelopen woensdag heeft Alpine een belangrijker moment in aanloop naar het nieuwe seizoen afgewerkt: de zogenaamde fire-up, het moment waarop de nieuwe krachtbron voor het eerst wordt aangeslingerd in het bijzijn van prominente teamleden. Dit markeert steevast een belangrijk moment voor een F1-team, aangezien de auto voor het eerst in z’n geheel te bewonderen is: het chassis, de aandrijving, de krachtbron, de versnellingsbak en aanverwante onderdelen. De fire-up vond overigens plaats op woensdag, al zijn de onderstaande beelden pas donderdagavond naar buiten gebracht door het team van Esteban Ocon en Fernando Alonso.

VIDEO: Kijk en luister naar de fire-up van Alpine F1 in 2021