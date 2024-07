Na het aangekondigde vertrek van Esteban Ocon en het verlengen van het contract van Pierre Gasly is er bij het Formule 1-team van Alpine voor volgend jaar een stoeltje vrij. Verschillende namen passeren de revue, waaronder Mick Schumacher en Jack Doohan. Beide coureurs kregen vorige week op het circuit van Le Castellet de mogelijkheid om in een oude Alpine te testen. Na afloop van de tests laat teambaas Bruno Famin weten dat beide rijders indruk hebben gemaakt.

"De test verliep voor beide coureurs goed, dat moeten we eerlijk vertellen", begint de Fransman in gesprek met Sky Deutschland. "Ze hadden allebei een soortgelijk programma afgewerkt en dat hebben ze goed gedaan. Dat is voor allebei geweldig!" In de media werd gespeculeerd dat dit een soort shoot-out zou zijn voor het tweede stoeltje, maar zover wil Famin niet gaan. "Ze staan allebei op ons lijstje, maar dat lijstje is nog aardig lang." De grote vraag is hoelang die lijst is. Famin antwoordt: "Langer dan drie namen."

In de wandelgangen gaat naast de namen van Schumacher en Doohan ook de naam van Carlos Sainz rond. De Spanjaard moet aan het einde van het seizoen bij Ferrari vertrekken, want in zijn zitje komt volgend jaar Lewis Hamilton. De Madrileen heeft overigens keuze te over, want ook Audi/Sauber en Williams hopen de coureur te verleiden tot een overstap. Mogelijk wordt Sainz over de streep getrokken nu Flavio Briatore aangetrokken is als adviseur. Mocht Sainz komen, dan kunnen Doohan en Schumacher fluiten naar een zitje bij de formatie uit Enstone.