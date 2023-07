Alpine F1-coureurs verwachten veel van updates voor zomerstop

Na een paar goede races had Alpine het op de Red Bull Ring lastiger. In totaal scoorde het Franse team drie punten. Esteban Ocon scoorde er twee in de sprintrace, Pierre Gasly nam het laatste puntje mee in de hoofdrace. Ook waren beide coureurs betrokken bij de straffen rondom de track limits. Gasly finishte als negende, maar verloor een positie door een penalty. Ocon kreeg meer straffen. Naast een vijf aan zijn broek voor een unsafe release kreeg de enkelvoudig racewinnaar er nog vier vanwege de track limits en staat als veertiende in de herziene uitslag.

Ferrari en McLaren, de naaste concurrenten van Alpine, kwamen beter voor de dag in Spielberg. Beide teams namen een updatepakket mee en beide teams hebben daar een stap mee gezet. Alpine nam geen updates mee, maar komt op Silverstone met verbetering aan de voorvleugel. Twee weken later tijdens de Belgische Grand Prix neemt de Franse renstal een nieuwe vloer mee.

Gasly heeft hoge verwachtingen van de nieuwe onderdelen: "Het gaat ons zeker wat performance opleveren. Ik hoop dat het circuit van Silverstone ons als team ook wat beter past, Oostenrijk is altijd een race op zich. Ik kijk uit naar de race in Engeland en wat de update aan de vleugel ons kan brengen." De 27-jarige Gasly hoopt dat Alpine met de nieuwe onderdelen het de concurrentie lastig kan gaan maken. "We komen twee, drie tienden tekort op Mercedes en Aston Martin. Eigenlijk vanaf het begin van het seizoen is dat het gat wat we hebben met hen. We moeten die tienden vinden met de updates."

Volgens Ocon is de introductie van de vleugel en de vloer hard nodig. "Veel teams hebben de afgelopen twee races een stap gezet. Wij moeten dat ook gaan doen. We zijn gefocust om de teams voor ons bij te halen, maar we zien ook de teams achter ons naar voren komen. Ik ben benieuwd wat we kunnen laten zien met de nieuwe updates."

De 26-jarige Fransman ontkent dat Alpine de voorvleugel vanwege het sprintformat niet in Oostenrijk wilde introduceren, maar tijdens een regulier weekend hem wilde meenemen. "Elke update die op de auto kan is een stap vooruit. Wanneer we een update hebben willen we die op de auto hebben. We hebben voor Silverstone de voorvleugel staan en voor de zomerstop zitten er nog een paar updates aan te komen."