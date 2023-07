Het Alpine Formule 1-team is bezig aan een wisselvallig seizoen. Het ene moment is de Franse equipe aan het vechten met Mercedes en Aston Martin, het andere moment komen Esteban Ocon en Pierre Gasly er niet aan te pas. De upgrades die in de komende races op de A523 komen, moeten echter een flinke stap in de goede richtingen vormen.

Zo komt Alpine op Silverstone met een nieuwe voorvleugel. “We verwachten er goede dingen van”, zegt technisch directeur Matt Harman woensdag bij de onthulling van een speciale editie van de A110, de straatauto van het Franse merk, op een vraag Motorsport.com. “Het zal een vrij significante stap zijn voor de performance van de auto. Het zou bovendien vrij goed bij de karakteristieken van Silverstone moeten passen, dus we kijken ernaar uit om het daar in actie te zien. We hoopten er eigenlijk in Oostenrijk al mee te rijden, maar we wilden graag nog wat dingen dubbelchecken voordat we het op de auto zouden brengen. En dat is inmiddels gebeurd. We hebben dus een erg goed gevoel over wat we voor Silverstone hebben. Maar ook voor daarna. Want voor de races hierna hebben we ook upgrades gepland.”

Gasly liet in Oostenrijk weten twee tot drie tienden tekort te komen om consistent met de coureurs van Mercedes en Fernando Alonso te kunnen vechten. Op de vraag wanneer dat gat gedicht kan zijn, antwoordt Harman: “Dat is een goede vraag. Ik weet wel wanneer wij om en nabij die performance op de auto zullen hebben. Maar het gaat er natuurlijk ook om waar de anderen mee komen. Als we naar onszelf kijken, dan zouden we zeker in staat moeten zijn om in de komende vijf races die performance op de wagen te brengen. Maar zoals gezegd is de grote vraag wat de andere teams gaan doen. Daarbij komt iedereen op andere momenten met upgrades. Wij kwamen al vroeg in het seizoen met een vrij grote update, anderen zoals McLaren iets later. We zullen moeten afwachten hoe het uitpakt. De teams zullen de focus straks steeds meer verleggen naar volgend jaar, waardoor het aantal upgrades zal afnemen. En dan zullen we zien wat de uiteindelijke performance van iedereen is.”

Ook teambaas Otmar Szafnauer toont zich optimistisch. “De voorvleugel zal ons een tiende brengen en over een paar races hebben we ook een nieuwe vloer, die nog een paar tienden gaat opleveren”, laat hij in een exclusief gesprek met Motorsport.com weten. “Het probleem is alleen dat niemand stilstaat. Dus wij mogen dan regelmatig met upgrades komen voor de auto, de concurrentie doet dat ook. We moeten er daarom voor zorgen dat onze upgrades net even iets beter presteren dan die van de anderen, zodat we die twee tienden waar Pierre het over heeft goed kunnen maken.”