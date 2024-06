Afgelopen week werd bekend dat Esteban Ocon na dit seizoen vertrekt bij Alpine. Wie de 27-jarige coureur opvolgt bij het team uit Enstone, is nog niet bekend, maar een naam die veelvuldig genoemd wordt is die van reserverijder Jack Doohan.

“Jack is zeker een optie”, zegt teambaas Bruno Famin na afloop van de eerste training in Canada tegen Sky Sports. “Het klopt dat we hem aan het klaarstomen zijn [voor de Formule 1]. Hij werkt een vrij intensief testprogramma af, waar we zelf erg blij mee zijn. We zullen zien hoe hij zich ontwikkelt. Hij is één van de opties. Er zijn dus meerdere, maar hij is er zeker één van.”

De Australiër mocht in Canada de eerste vrije training rijden voor Alpine, maar vanwege de natte omstandigheden bleef het bij slechts drie ronden. “Erg ongelukkig voor Jack”, laat Famin daarover weten. “Hij heeft niet echt kunnen rijden. Hij deed één ronde op de full wets om te kijken of alles in orde was met de auto en helemaal aan het einde kwam hij naar buiten voor een oefenstart. En dat was alles.”

Doohan toonde zich na afloop dankbaar voor de kans. “Helaas hebben we door de omstandigheden niet maximaal kunnen rijden, maar hopelijk hebben we er toch wat aan voor komend weekend. Ik kon tegen het einde nog even naar buiten voor een proefstart en een paar rondjes. Ondanks alles ben ik dankbaar en hopelijk ben ik snel terug.” Gevraagd of Doohan later in het seizoen nog een kans krijgt, antwoordt Famin: “Ja, die krijgt hij zeker.”

Cyclus

Over het vertrek van Ocon wil Famin niet al te veel kwijt. “Het was voor ons vrij duidelijk dat we met Esteban aan het einde van een cyclus komen”, aldus de teamchef van Alpine. “Hij is nu vijf jaar bij ons en blijft dat ook tot het einde van het seizoen. We hebben samen dus nog zestien races te gaan en ik vertrouw erop dat hij zich professioneel opstelt. We zullen met zijn allen ons best doen om zo goed mogelijke resultaten te blijven behalen.”

In de aanloop naar de Grand Prix van Canada werd gefluisterd dat Alpine mogelijk zou besluiten om Ocon niet te laten rijden in Montreal vanwege de botsing met teamgenoot Pierre Gasly twee weken geleden in Monaco. Famin ontkent dat dit overwogen is door het team. “Dat is nooit onderwerp van gesprek geweest. We zijn professionals. Als er iets slechts gebeurt, dan praten we daarover en doen we wat nodig is om de situatie voor de volgende race te verbeteren. Maar om Esteban voor één wedstrijd uit de auto te halen is nooit ter sprake gekomen.”