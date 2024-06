Alpine F1 belooft vertrekkende Ocon gelijke status als Gasly

Dat het niet botert tussen Esteban Ocon aan de ene kant, en zijn werkgever Alpine en teamgenoot Pierre Gasly aan de andere kant, is een understatement. De drie partijen staan regelmatig lijnrecht tegenover elkaar en inmiddels heeft het team besloten na dit seizoen afscheid te nemen van Ocon.

De vroege aankondiging heeft de gemoederen bij het team niet bedaard, sterker nog: afgelopen weekend kwam het na de Grand Prix van Canada opnieuw tot een uitbarsting. Ocon baalde na de race overduidelijk over een niet nagekomen belofte van Alpine. De twee Fransen – met Ocon voorop – reden op het Circuit Gilles Villeneuve achter Daniel Ricciardo. Omdat Ocon niet voorbij kwam aan de Australiër besloot Alpine de twee coureurs te wisselen en Gasly de kans te geven. Ook Gasly lukte het niet Ricciardo te passeren, maar weigerde in het slot van de race de positie niet terug te geven aan Ocon. Die was daar na afloop van de race behoorlijk geïrriteerd over. "Ik heb mijn deel van het werk gedaan, maar eerlijk gezegd het team niet", vindt Ocon. "Het is niet eerlijk dus ik ben erg gefrustreerd over hoe de dingen zijn gegaan."

Esteban Ocon, Alpine A524 Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images

De kinnesinne van Canada volgt op het akkefietje bij Alpine een race eerder. Tijdens de eerste ronde van de Grand Prix van Monaco waagde Ocon een onmogelijke inhaalpoging op Gasly. Daarbij reed hij zichzelf uit de race en werd de auto van Gasly beschadigd. Teambaas Bruno Famin was woedend op Ocon en kondigde direct maatregelen aan. Toch probeert de Fransman nu, na het nieuwe incident in Montreal, de rust te bewaren. Van enig verschil tussen zijn twee coureurs wil hij niets weten. "Esteban kan er op rekenen dat het hele team hem helpt om het beste resultaat te behalen. Want als Esteban het beste resultaat behaalt, helpt dat het team om het best mogelijke resultaat te behalen", aldus Famin, die er wel een waarschuwing aan toevoegt. "We rekenen erop dat Esteban alles zal geven wat hij in het team kan geven."

Teambelang

Dat Famin zijn coureur in woord en daad blijft steunen, lijkt logisch. In de strijd om het constructeurskampioenschap en het daar aan gekoppelde prijzengeld van miljoenen dollars, is dit seizoen elk punt belangrijk. Famin heeft er dan ook geen enkel belang bij om Ocon te straffen of achter te stellen bij Gasly. "We zullen Esteban absoluut niet aan de kant zetten. Hij rijdt onder precies dezelfde voorwaarden als Pierre. Ze hebben dezelfde status. We weten dat ze heel dicht bij elkaar zitten qua prestaties en het zou niet goed zijn om voor de een of ander iets te veranderen. Dat is teambelang." Op de vraag of er zorgen zijn over het feit dat Ocon niet blij is en mogelijk eerst aan zichzelf en pas daarna aan het team, antwoordt Famin: "Ik maak me niet meer zorgen dan voorheen..."