Met nog zes races voor de boeg in 2022 is Alpine F1 nog altijd op zoek naar de tweede rijder voor volgend jaar. Aanvankelijk zette de renstal in op een langer verblijf van Fernando Alonso, maar hij besloot kort voor de zomerstop om de overstap te maken naar Aston Martin. Vervolgens maakte Alpine snel bekend dat Formule 2-kampioen Oscar Piastri promotie zou krijgen en in 2023 de teamgenoot van Esteban Ocon zou worden, maar kort na die aankondiging ontkende de Australiër dat hij voor Alpine zou gaan racen. Hij bleek een contract getekend te hebben bij McLaren en dat team werd in het gelijk gesteld toen de kwestie eerder deze maand door het Contract Recognition Board werd behandeld.

Alpine heeft sindsdien duidelijk laten blijken dat het de werkwijze van Piastri absoluut niet kan waarderen, hoewel CEO Laurent Rossi wel heeft erkend dat de Franse fabrikant geen waterdicht contract had met de juniorrijder. Dat neemt echter niet weg dat Alpine ervan baalt dat Piastri ondanks alle investeringen en geboden kansen het besluit heeft genomen om zijn F1-debuut bij McLaren te maken. Er wordt gevreesd dat dit besluit grote gevolgen kan hebben voor hoe F1-teams met hun opleidingstraject omgaan. Zo is het volgens Rossi nu onzeker of Alpine überhaupt nog door wil gaan met het opleiden van talenten.

"Het probleem dat dit veroorzaakt is dat het van de markt een te fluïde plek maakt. Dat brengt de belanghebbenden die erin investeren weer in gevaar", zegt Rossi. "Als je besluit dat je ieder jaar geld gaat besparen door niet in coureurs te investeren en ze daarna aan te trekken met het geld dat je hebt gespaard, dan kies je een ander uitgangspunt. Daarom weet ik niet zeker of ik deze coureurs wil blijven opleiden, want ik zal ze moeten vastleggen met een contract dat ze misschien niet aantrekkelijk vinden. Dus hoe los je dat op? We vragen ons echt af of we nog verder moeten gaan na onze huidige groep coureurs, aan wie we onze verplichtingen tot het einde zullen nakomen en met wie we meerjarenplannen hebben. We twijfelen echt of we nieuwe coureurs gaan aantrekken, want waarom zouden we?"

Alpine test kandidaten voor tweede F1-zitje

Het is nog altijd niet duidelijk wie komend jaar het plekje naast Ocon inneemt bij Alpine. Diverse coureurs die daarvoor in beeld zouden zijn, testen deze week met de A521 van 2021 op de Hungaroring. Zo is Jack Doohan, de nummer 4 in de tussenstand van de Formule 2 en tevens onderdeel van de Alpine Academy, van de partij tijdens de test. Dat geldt ook voor Nyck de Vries en Antonio Giovinazzi. Aanvankelijk zou ook Colton Herta in actie komen, maar zijn naam is inmiddels doorgestreept nu hij geen kandidaat meer is bij AlphaTauri.