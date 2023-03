De televisieregistratie van de Formule 1-test in Bahrein liet zien dat Alpine bij momenten behoorlijk aan het stuiteren was. Het team ontkent echter problemen te hebben met de nieuwe A523. Het onrustige gedrag van de auto was te wijten aan de vele experimenten die Alpine gedurende de driedaagse test gedaan heeft. Deze zaken zijn niet specifiek bedoeld om de auto beter af te stellen op het circuit van Sakhir, maar kan later in het seizoen wel van pas komen.

“De hoeveelheid kennis die we vergaard hebben is indrukwekkend, we hebben onze tijd effectief kunnen gebruiken”, zegt Harman. Het team kwam daardoor nooit met een kleine hoeveelheid brandstof en de zachtste compounds in actie, waardoor het lastig te bepalen is waar het team in potentie staat. “Maar ik denk ook dat we er nog niet volledig zijn, al staan we er voor de race goed voor. We proberen te zorgen dat we alle tools voor de auto op orde hebben, dat is het belangrijkste. We laten niets aan het toeval over.”

Ook was de auto stijver afgesteld dan het team normaal gesproken zou doen dan in Sakhir terwijl het team probeerde om de rijhoogte van de auto lager te zetten dan vorig jaar. Ook op dat vlak komt het team voor de openingsrace nog met een update. “De beelden zijn getoond, de auto stond stijf afgesteld en dat werkt soms goed. Dat moesten wij simuleren. Op dit circuit is dat niet de manier, maar er zijn sommige circuits waar we dat juist goed kunnen gebruiken. Daarom proberen we dat. Dat is nuttig geweest, de rijhoogte is iets wat heel belangrijk is en zeker voor de achterkant van de wagen moeten we daar mee bezig. We hebben technologie in de auto waardoor we iets lager kunnen met de rijhoogte. Vrijdag tijdens de eerste training zullen we dat voor het eerst proberen. Dat is interessant.”

Hoewel de regels voor dit jaar aangepast zijn, blijft de rijhoogte van groot belang. “Het is niet alleen de aerodynamica, het is ook voor het vertrouwen van de coureurs. Het is meer dan het gestuiter van de wagen, dat moet je ook begrijpen. Dat is iets waar we mee bezig zijn omdat je snelheid wint als je lager kunt gaan. Dat is de techniek waar de focus op ligt.”