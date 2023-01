Alpine: Ocon moet betere beslissingen nemen in onderlinge duels

Het tweetal lag onder meer elkaar in de clinch in Brazilië. Esteban Ocon en Fernando Alonso kwamen tijdens de eerste ronde van de sprintrace tot twee keer toe met elkaar in aanraking. “Beide rijders hebben het team in de steek gelaten”, mopperde teambaas Otmar Szafnauer na afloop van die race. De Amerikaanse Roemeen hoopt dat Ocon ervan geleerd heeft en dat hij komend seizoen verstandiger is op de momenten dat hij zijn nieuwe teamgenoot Pierre Gasly tegenkomt op de baan.

“Hij zal betere beslissingen moeten nemen als hij naast zijn teamgenoot rijdt”, zegt Szafnauer. “Teamgenoot of niet, een race win je niet in de eerste ronde. Als je agressief bent naar een tegenstander en je valt beide uit, dan heb je allebei verloren. Maar als je agressief bent naar je teamgenoot en je valt beide uit, wie verliest er dan? Hij zal op die moment betere afwegingen moeten maken.” Gevraagd of dat ook duidelijk is gemaakt naar Ocon, antwoordt Szafnauer: “Dat is gebeurd. Maar als hij een reminder nodig heeft, dan ben ik de beroerdste niet om die te geven.”

Szafnauer is verder vol lof over hoe de coureur uit Évreux, met wie hij eerder samenwerkte bij Racing Point/Force India zich heeft ontwikkeld. “Hij is zeker meer volwassen geworden. Hij heeft een betere kijk op alles gekregen Wat ik vooral goed vind aan Esteban, is dat hij vrijwel geen fouten maakt als hij onder druk staat. Zoals toen hij in Hongarije Vettel wist te verslaan. De Aston Martin was op dat moment sneller, maar hij maakte geen enkele fout. Hij positioneerde zijn auto goed, keek goed in de spiegels en won. En nog indrukwekkender was hoe hij op Suzuka, wat geen gemakkelijke baan is, in natte condities voor Lewis wist te finishen, ondanks dat Mercedes rapper was. Daar nam ik echt mijn petje voor af.”

“Hij is dus volwassener geworden en daarmee ook beter gaan rijden“, vervolgt Szafnauer. “Snel was hij al. Of hij zich nog kan verbeteren? Ja, we gaan met hem nog aan een paar punten werken.”