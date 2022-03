Alpine: Eerste signalen van nieuwe Renault-motor zijn positief

In 2022 mogen motorleveranciers in de Formule 1 alle componenten van één grote upgrade voorzien. Voor veel van die onderdelen - zoals de interne verbrandingsmotor, de turbo en MGU-H - lag de deadline op 1 maart. In eerste instantie is er gesproken over een nog vroegere deadline, maar daar had Renault niet zo'n behoefte aan. Het is ook logisch doordat het Franse merk al veel langer een grote omschakeling in petto had voor 2022.

Die omschakeling komt in de praktijk neer op een nagenoeg nieuwe motor en eentje waarbij Renault naar eigen zeggen meer voor performance is gegaan dan betrouwbaarheid. Dat laatste valt ook goed te begrijpen. Zo zijn performance upgrades voor de komende vier seizoenen verboden, terwijl er nog wel aan de betrouwbaarheid mag worden gewerkt. Renault heeft met andere woorden in de geest van het reglement gehandeld en zichzelf zoveel mogelijk speelruimte gegeven.

In Barcelona is de nieuwe krachtbron voor het eerst gebruikt door Esteban Ocon en Fernando Alonso. De eerste indruk stemt Alan Permane, sportief directeur bij Alpine, tevreden. "We hebben eigenlijk helemaal niet over de nieuwe power unit hoeven praten en dat is op zich positief. Deze motor is compleet anders dan alle dingen die we voordien uit Viry hebben gekregen. Deze motor is veel complexer en ziet er ook strakker uit. Maar goed, we hebben de nieuwe krachtbron in de auto geplaatst en zijn er meteen en zonder problemen mee op pad gegaan. Dat is natuurlijk mooi."

"Vanuit de coureurs hoorden we alleen nog wat van de gebruikelijke opmerkingen over de driveability en een beetje turbo lag. Maar na wat aanpassingen aan de mappings was ook dat verholpen", vervolgt Permane op een vraag van Motorsport.com. "Ik moet er wel bij zeggen dat we nog geen enkele ronde met vol vermogen hebben gereden. We hebben de motorstanden voor de kwalificatie en de race nog niet gebruikt, al zijn we er wel redelijk bij in de buurt gekomen." In Bahrein zullen die agressievere standen wel getest worden, vermoedelijk al tijdens de testdagen om eventuele betrouwbaarheidsproblemen aan het licht te brengen. Tot dusver is Alpine echter goed te spreken over wat motorisch een stap voorwaarts zou moeten zijn in 2022.