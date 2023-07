Alpine deelt zorgen van Verstappen over 2026 Formule 1-auto niet

In 2026 komt er een compleet nieuwe motor in de Formule 1, waarbij er een grotere rol is weggelegd voor het elektrische gedeelte van de power unit. Als gevolg hiervan wordt de batterij een stuk zwaarder. Daarbij moeten de coureurs het straks met flink minder brandstof doen. Hierdoor bestaat nu de vrees dat de coureurs op een vreemde manier moeten gaan rijden, zoals dat er ruim voor het einde van het rechte stuk moet worden teruggeschakeld.

Max Verstappen vreest dat alles om de motor zal draaien. “Ik heb de data gezien, ook in de simulator, en voor mij ziet het er verschrikkelijk uit. Als je vol gas gaat op het rechte stuk van Monza, dan moet je vierhonderd meter voor de eerste bocht terugschakelen... Dat is niet de richting die we op moeten gaan. Monza is misschien wel het slechtste circuit in dat opzicht, maar met deze regels dreigt F1 een ICE-competitie te worden”, zei Verstappen na afloop van de gewonnen race op de Red Bull Ring.

Daarnaast is F1 van plan om actieve aerodynamica in te voeren voor 2026. Dit moet het gemakkelijker maken om een andere auto te volgen, iets waar al langer over geklaagd wordt in de koningsklasse. Verstappen wijst op het feit dat een coureur de actieve aerodynamica niet controleert. “Een systeem gaat dat voor jou doen, maar dat maakt het voor coureurs waarschijnlijk raar om te rijden. Als je achter iemand rijdt, moet je bepaalde dingen namelijk naar voren of naar achteren kunnen verschuiven. Maar als een systeem dat voor jou gaat controleren, dan lijkt het me niet de juiste manier. Het gewicht gaat ook nog eens omhoog”, aldus Verstappen, die hoopt dat er snel actie wordt ondernomen. “We moeten echt serieus naar al deze dingen gaan kijken. 2026 is niet zover weg en wat ik tot nu toe zie in de cijfers en data, ziet er erg slecht uit. Het is niet iets waar ik momenteel erg naar uitkijk."

Bij het Alpine Formule 1-team lijkt men minder bezorgd. “Het is te vroeg om hier iets over te zeggen”, zegt teambaas Otmar Szafnauer woensdag bij de onthulling van de Alpine A110 S Enstone Edition, een speciale versie van de straatauto van het Franse merk, in een exclusief interview met Motorsport.com. “Maar het is wel zaak dat we met een auto komen die nog steeds een geweldige show kan produceren voor de fans. Dat is mijn voornaamste zorg.” Volgens Szafnauer is er nog genoeg tijd om alles op orde te brengen voor 2026. “Ja, het is nu 2023. Bovendien zijn we in de Formule 1 gewend om snel te werken.”

Technisch directeur Matt Harman voegt toe: “We zullen nog wat gesprekken moeten voeren, maar volgens mij is het niet onoverkomelijk. Het zit hem in details wat betreft hoe we de motor en batterij gaan managen en hoe we met de actieve aerodynamica zullen omgaan. Maar die gesprekken zijn al gaande. Binnenkort hebben we weer een vergadering. Ik denk dat je dit soort dingen altijd wel hebt als er nieuwe reglementen aankomen. Er zijn altijd zaken waar we ons op verheugen en zaken waar we ons zorgen over maken. Het is dan aan ons als engineers om het samen met de FIA op te lossen.”