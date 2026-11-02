Formule 1 GP van Mexico

Alpine-coureurs bestraft na race, Ryo Hirakawa scoort bij F1-debuut in GP van Mexico

Alpine-duo Pierre Gasly en Franco Colapinto hebben na de race straffen gekregen en vallen buiten de punten, waardoor Ryo Hirakawa bij zijn F1-debuut tijdens de GP van Mexico punten scoort

Haydn Cobb

Gepubliceerd: 2 nov 2026, 07:41

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Pierre Gasly en Franco Colapinto hebben allebei na de race straffen gekregen, waardoor ze buiten de punten zijn gevallen en Haas-debutant Ryo Hirakawa bij de Grand Prix van Mexico bij zijn Formule 1-debuut punten heeft gescoord.

Beide coureurs van Alpine kregen na de race te maken met onderzoeken van de FIA-stewards omdat ze tijdens de race in Mexico-Stad niet hadden vertraagd onder gele vlaggen. In de voorlopige uitslag eindigde Colapinto als achtste, terwijl zijn teamgenoot Gasly tiende werd.

Gasly kreeg een stop-and-go-penalty omdat hij onder dubbel gezwaaide gele vlaggen onvoldoende had vertraagd – die na de race werd omgezet in een straf van 30 seconden – terwijl Colapinto na de race een tijdstraf van 10 seconden kreeg, nadat hij onder enkel gezwaaide gele vlaggen onvoldoende had vertraagd.

De Argentijnse coureur liep het risico dezelfde straf als Gasly te krijgen, maar werd vrijgesproken van wangedrag in een sector met dubbel geel, omdat er volgens het rapport van de FIA-stewards “voldoende twijfel bestond dat de coureur voldoende waarschuwing had gekregen om aan de vereisten te voldoen, waardoor niet werd vastgesteld dat er met betrekking tot die sector sprake was van een overtreding”.

In de definitieve klassering van de GP van Mexico zakte Gasly daardoor naar de 17e plaats, terwijl Colapinto werd teruggezet naar de 15e plaats.

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Samen met een tijdstraf van 10 seconden na de race voor Oscar Piastri (McLaren) vanwege een botsing met Arvid Lindblad zorgt dit ervoor dat het drietal coureurs uit de puntenposities valt.

Liam Lawson is opgeschoven naar de zevende plaats, die oorspronkelijk door Piastri werd ingenomen, terwijl Gabriel Bortoleto (Audi) van volledig buiten de punten naar de achtste plaats is gesprongen.

Dezelfde situatie geldt voor Isack Hadjar (Red Bull), die van de twaalfde naar de negende plaats opschuift, terwijl F1-debutant Hirakawa voor Haas de punten completeert op de tiende plaats.

De Japanse coureur werd op het laatste moment opgeroepen door het Amerikaanse team, nadat het vrijdagavond om niet nader genoemde redenen had besloten Esteban Ocon aan de kant te houden, waardoor Hirakawa de kans kreeg om zijn F1-racedebuut te maken.

Lees ook:

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Winnaars en verliezers van recordbrekende F1 Grand Prix van Mexico



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Mexico



16 min



Winnaars en verliezers van recordbrekende F1 Grand Prix van Mexico





Tijdstraf kost Oscar Piastri punten in F1 GP van Mexico



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Mexico



17 min



Tijdstraf kost Oscar Piastri punten in F1 GP van Mexico





Antonelli wil foto met Hamilton en Verstappen aan de muur als speciale herinnering aan F1-titel



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Mexico



40 min



Antonelli wil foto met Hamilton en Verstappen aan de muur als speciale herinnering aan F1-titel





F1-update: Kimi Antonelli schrijft geschiedenis in Mexico, het verhaal achter Max Verstappens zege



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Mexico



2 u



F1-update: Kimi Antonelli schrijft geschiedenis in Mexico, het verhaal achter Max Verstappens zege

Vorig artikel Antonelli wil foto met Hamilton en Verstappen aan de muur als speciale herinnering aan F1-titel

Volgend artikel Tijdstraf kost Oscar Piastri punten in F1 GP van Mexico

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Haydn Cobb





Lewis Hamilton: waarom hij ‘anders gebouwd’ is om nog ‘voorlopig’ in F1 te blijven



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



2 d



Lewis Hamilton: waarom hij ‘anders gebouwd’ is om nog ‘voorlopig’ in F1 te blijven





McLaren test met laatste updates voor 2026 concepten voor F1-auto van 2027



Formule 1



Formule 1 13 d



McLaren test met laatste updates voor 2026 concepten voor F1-auto van 2027





Waarom echte rangorde in F1 pas vanaf Barcelona duidelijk wordt



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Canada



5 m



Waarom echte rangorde in F1 pas vanaf Barcelona duidelijk wordt

Meer van

Ryo Hirakawa





Hirakawa had zonder laat verkeer ‘makkelijk’ Q2 kunnen halen in Mexico



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



1 d



Hirakawa had zonder laat verkeer ‘makkelijk’ Q2 kunnen halen in Mexico





Haas zet Esteban Ocon aan de kant voor F1 GP van Mexico



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



1 d



Haas zet Esteban Ocon aan de kant voor F1 GP van Mexico





Piastri slaat FP1 over voor rookie-optreden tijdens F1-weekend in Hongarije



Formule 1



Formule 1



GP van België



3 m



Piastri slaat FP1 over voor rookie-optreden tijdens F1-weekend in Hongarije

Meer van

Haas F1 Team





Ocon reageert na Haas-schorsing en ontkent geruchten over fysieke confrontatie



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



1 d



Ocon reageert na Haas-schorsing en ontkent geruchten over fysieke confrontatie





Wat zit er achter de 'absolute onzin' rond contractgeruchten over Oliver Bearman



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



2 d



Wat zit er achter de 'absolute onzin' rond contractgeruchten over Oliver Bearman





Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Japan



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Japan



7 m



Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Japan

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



16 u



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



2 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026





Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



7 d



Door Jake Boxall-Legge



Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette





Hoe Verstappen en Antonelli allebei werden verrast in kwalificatie voor GP van Verenigde Staten



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



7 d



Door Stuart Codling



Hoe Verstappen en Antonelli allebei werden verrast in kwalificatie voor GP van Verenigde Staten

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer