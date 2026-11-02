Formule 1 GP van Mexico
Alpine-coureurs bestraft na race, Ryo Hirakawa scoort bij F1-debuut in GP van Mexico
Alpine-duo Pierre Gasly en Franco Colapinto hebben na de race straffen gekregen en vallen buiten de punten, waardoor Ryo Hirakawa bij zijn F1-debuut tijdens de GP van Mexico punten scoort
Haydn Cobb
Gepubliceerd: 2 nov 2026, 07:41
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Pierre Gasly en Franco Colapinto hebben allebei na de race straffen gekregen, waardoor ze buiten de punten zijn gevallen en Haas-debutant Ryo Hirakawa bij de Grand Prix van Mexico bij zijn Formule 1-debuut punten heeft gescoord.
Beide coureurs van Alpine kregen na de race te maken met onderzoeken van de FIA-stewards omdat ze tijdens de race in Mexico-Stad niet hadden vertraagd onder gele vlaggen. In de voorlopige uitslag eindigde Colapinto als achtste, terwijl zijn teamgenoot Gasly tiende werd.
Gasly kreeg een stop-and-go-penalty omdat hij onder dubbel gezwaaide gele vlaggen onvoldoende had vertraagd – die na de race werd omgezet in een straf van 30 seconden – terwijl Colapinto na de race een tijdstraf van 10 seconden kreeg, nadat hij onder enkel gezwaaide gele vlaggen onvoldoende had vertraagd.
De Argentijnse coureur liep het risico dezelfde straf als Gasly te krijgen, maar werd vrijgesproken van wangedrag in een sector met dubbel geel, omdat er volgens het rapport van de FIA-stewards “voldoende twijfel bestond dat de coureur voldoende waarschuwing had gekregen om aan de vereisten te voldoen, waardoor niet werd vastgesteld dat er met betrekking tot die sector sprake was van een overtreding”.
In de definitieve klassering van de GP van Mexico zakte Gasly daardoor naar de 17e plaats, terwijl Colapinto werd teruggezet naar de 15e plaats.
Ryo Hirakawa, Haas F1 Team
Photo by: Manuel Eletto / Getty Images
Samen met een tijdstraf van 10 seconden na de race voor Oscar Piastri (McLaren) vanwege een botsing met Arvid Lindblad zorgt dit ervoor dat het drietal coureurs uit de puntenposities valt.
Liam Lawson is opgeschoven naar de zevende plaats, die oorspronkelijk door Piastri werd ingenomen, terwijl Gabriel Bortoleto (Audi) van volledig buiten de punten naar de achtste plaats is gesprongen.
Dezelfde situatie geldt voor Isack Hadjar (Red Bull), die van de twaalfde naar de negende plaats opschuift, terwijl F1-debutant Hirakawa voor Haas de punten completeert op de tiende plaats.
De Japanse coureur werd op het laatste moment opgeroepen door het Amerikaanse team, nadat het vrijdagavond om niet nader genoemde redenen had besloten Esteban Ocon aan de kant te houden, waardoor Hirakawa de kans kreeg om zijn F1-racedebuut te maken.
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