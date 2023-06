Pierre Gasly maakte indruk door de vierde tijd te noteren in de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje, maar de Fransman zou daar uiteindelijk niet van starten. Hij werd op het matje geroepen bij de stewards voor twee gevallen van hinderen. Eerst zat hij Carlos Sainz in de voorlaatste bocht in de weg, terwijl in dezelfde Q1 Max Verstappen last ondervond van de langzaam rijdende Alpine-coureur. Voor beide gevallen kreeg Gasly een gridstraf van drie plaatsen, waardoor hij van de tiende plaats moest beginnen. Hij kende een moeizame start, maar vocht zich terug tot de tiende plek en pakte dus het laatste punt.

Voor Alpine waren de gridstraffen wel reden genoeg om te kijken wat er fout ging en, nog belangrijker, hoe het in de toekomst voorkomen kan worden dat hij door gebrekkige communicatie gridstraffen oploopt. Dinsdag bezocht Gasly de fabriek in Enstone om met zijn engineers te kijken hoe het dus beter kan qua communicatie. "We hebben tussen Spanje en hier [Canada] een gesprek gehad met Pierre en zijn team van engineers", zegt teambaas Otmar Szafnauer. "We hebben iets van anderhalf uur gesproken over de communicatiestrategie, hoe we hem de benodigde informatie doorspelen, de timing van die informatie en wat hij met die informatie doet. Dit alles zodat we een klein beetje beter kunnen worden", legt hij uit.

Szafnauer geeft toe dat de gridstraffen in Barcelona erg kostbaar waren. "Het was ongelukkig", blikt hij terug. "Als hij van de vierde plek was gestart in plaats van waar hij uiteindelijk was begonnen, en hij wijd werd geduwd en veertiende lag na de eerste ronde... Het is heel anders, op de veertiende of vierde plek rondrijden. We moeten ervoor zorgen dat als we ons zo hoog kwalificeren, we daar ook echt kunnen racen. En we zullen sommige dingen anders doen, vooral aan Pierre's kant. Esteban is meer gewend aan zijn technische team, omdat hij al veel langer voor ons rijdt."

Gasly kende een dramatisch begin aan het weekend in Canada, maar werd 'gered' door de hardnekkige problemen met de beveiligingscamera's rondom het circuit. Hij parkeerde zijn auto naast de baan vanwege vermoedelijke problemen met de aandrijving. Er werd van alles geprobeerd, maar hij kon niet op eigen kracht naar de pits rijden. De stewards legden de sessie stil, maar dat zou vervolgens de gehele sessie blijken. Zo verloor Gasly dus weinig baantijd. Bovendien was er geen probleem met de aandrijving, verklaart Szafnauer. "Zoals altijd rijden we met reservesturen op beide auto's. De reden daarvoor is dat we ervoor willen zorgen dat ze werken omdat we deze de rest van het weekend niet gebruiken, tenzij we de reserve nodig hebben. En jawel hoor... We hadden een elektronisch probleem met het stuur in Gasly's auto. Toen de auto terug was gekomen en we een ander stuur erop hadden gezet, was alles in orde. We moeten dus zien te begrijpen wat er fout ging met dat stuurtje."