Alpine bevestigt: Famin blijft na interim-periode teambaas F1-team

In juli werd Bruno Famin aangesteld als de interim-teambaas van het Formule 1-team van Alpine. Hij ging die functie bekleden na het vertrek van Otmar Szafnauer, die deze rol sinds begin 2022 vervulde. Onder leiding van Famin stelde het Franse fabrieksteam de zesde plaats in het kampioenschap voor constructeurs veilig en werd met Pierre Gasly een podiumplaats gepakt in de Grand Prix van Nederland. De verwachting was dat de Fransman de functie tijdelijk zou vervullen tot de zoektocht naar een nieuwe teambaas was afgerond, maar na de onthulling van de A524 en de nieuwe hypercar van Alpine is duidelijk geworden dat Famin een permanente aanstelling krijgt als teambaas. Dat bevestigde het team op sociale media.

Alpine kiest met een permanente aanstelling voor Famin voor stabiliteit, nadat er het afgelopen jaar veel is veranderd in het management. Niet alleen nam de F1-renstal afscheid van teambaas Szafnauer, ook zag het technisch directeur Pat Fry en sportief directeur Alan Permane afzwaaien. Ook de ervaren manager Davide Brivio, die zijn grootste successen vierde in de MotoGP, vertrok na drie jaar weer bij Alpine. Met Famin als teambaas, Matt Harman als technisch directeur en Julien Rouse als sportief directeur heeft de Franse formatie deze posities in ieder geval weer ingevuld.

Famin voegde zich in 2022 bij Alpine F1 als de nieuwe CEO van de motorafdeling. Sindsdien groeide de Franse engineer door naar de functie van vice-president van Alpine Motorsports, die hij sinds juli 2023 bekleedt. Ook in 2024 blijft Famin zijn taken als teambaas combineren met zijn rol als vice-president van de overkoepelende race-afdeling van Alpine. Voordat hij in dienst kwam bij Alpine, werkte hij sinds 1989 voor Peugeot Sport. Daar werd hij in 2005 technisch directeur, om in 2012 te promoveren tot algemeen directeur. In 2019 stapte Famin over naar de FIA, waar hij operationeel directeur werd.