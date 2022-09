Alpine beslist maandag over mogelijk eerder vertrek Piastri

De Contract Recognition Board (CRB) concludeerde vrijdag dat de wens van Oscar Piastri in vervulling kan gaan: hij mag Alpine verlaten en in 2023 bij McLaren aan de slag gaan. Maar zover is het nog niet. Het racetalent, dat titels pakte in de F3 en F2, moet eerst dit jaar uitzingen bij Alpine, waar hij als reservecoureur op de loonlijst staat. Of toch niet?

Bij Alpine weten ze namelijk nog niet wat ze nu met hun protegé aan moeten. Dit weekend zal hij nog het nodige werk verrichten met de racesimulator in Enstone, de thuisbasis van het team. Maar gelijk daarna wordt er vergaderd over de nabije toekomst. Piastri vertrekt immers naar McLaren, een van de grootste rivalen van Alpine. Wellicht is het daarom beter om nu gelijk alle banden te verbreken, zodat Piastri niet op de hoogte is van de laatste technische ontwikkelingen bij Alpine. "Dit weekend is hij nog bij ons", laat teambaas Otmar Szafnauer zaterdag tijdens een persconferentie in Zandvoort weten. "Hij doet voor ons simulatiewerk en zal daar dit weekend mee verdergaan. We zijn dus zeker nog een paar dagen samen, vandaag en morgen. Maandag gaan we met hem om tafel en bepalen we hoe we verder gaan. We gaan dus maandag een beslissing nemen. Ik wil er hier nu niet over nadenken. We hebben meer aan ons hoofd."

Szafnauer had er voor de CRB-hoorzitting nog alle vertrouwen in dat het goed zou komen, en Alpine Piastri kon opeisen voor 2023. Dit veranderde toen McLaren met een verklaring kwam. "Ik kende eerst niet alle argumenten van de andere kant", aldus de teambaas. "Het duurde vierde dagen. Er waren goede argumenten, aan beide kanten. Toen ik weer naar buiten liep, dacht ik dat de kansen 50/50 waren. Ik had beide uitkomsten geaccepteerd."

Het "bizarre" simulatormoment

Een veelbesproken moment in de hele affaire was het persbericht van Alpine met de mededeling dat Piasti voor hen zou gaan racen in 2023. Maar het team had toen van het management van Piastri al te horen gekregen dat dit niet ging gebeuren. "Op dat moment voerden we gesprekken met Oscar en we hadden de indruk dat de contractuele afspraken die we hadden met hem, geldig waren", aldus Szafnauer daarover. "We dachten de CRB niet nodig te hebben. Vandaar."

Piastri heeft tegen F1.com verteld dat hij tijdens simulatorwerk bij Alpine te horen kreeg dat het omstreden persbulletin verstuurd zou worden. Szafnauer heeft daar al eerder over verklaard. Piastri vindt het moment "bizar en onthutsend". Het zorgde namelijk ook voor een ongemakkelijk moment omdat er andere teamleden bij aanwezig waren, aldus de Australiër. Volgens Szafnauer zit het iets anders. "Oscar zat in de simulator. Toen hij klaar was met de sessie ging ik naar hem toe en vertelde ik hem over het persbericht. Ik feliciteerde hem. Hij glimlachte en bedankte mij. Was er een groep andere mensen bij? Ik kan je zeggen: nee. Ik was in die ruimte en de techneut van de simulator. We waren met z'n drieën. Het is een grote ruimte, net als hier [de persruimte van het Circuit van Zandvoort]. Dus er was geen groep mensen. Het was ook niet bizar. Hij glimlachte en zei: dank je wel."

Video: Szafnauer en Seidl spreken over Oscar Piastri en het besluit van de CRB