Alpine: Belangrijkste winter sinds terugkeer van Renault

Het Alpine F1 Team heeft in 2021 haar doelstelling behaald door als vijfde te eindigen in het constructeurskampioenschap. De formatie wil de komende jaren stappen maken en de aansluiting vinden met de absolute top. CEO Laurent Rossi liet recentelijk weten dat er in de winter veranderingen aan de structuur van de renstal doorgevoerd moeten worden om die sprong ook echt te kunnen maken. De afgelopen weken werd er gefluisterd dat Aston Martin F1-teambaas Otmar Szafnauer naar Enstone verkast, plus dat Marcin Budkowski de omgekeerde weg zou bewandelen. Allemaal ruis in een uitermate belangrijke periode.

Tot op heden heeft Alpine weinig losgelaten over de beoogde veranderingen voorafgaand aan het seizoen 2022. Budkowski benadrukt vooral dat het team zich moet focussen op de ontwikkeling van de wagen en zich niet moet laten afleiden door alle geruchten. De komende maanden zijn namelijk van groot belang. Gevraagd naar de mogelijke managementwisselingen, inclusief zijn eigen positie, zei hij: “Er is veel gaande met het oog op volgend jaar, en dit is waarschijnlijk de belangrijkste winter voor het team sinds de terugkeer van Renault. Dit is de eerste wagen die we onder het budgetplafond ontwikkelen. Wij zaten al onder het plafond dus het heeft op ons geen impact, maar wel op onze concurrenten. Relatief gezien biedt het ons een beter platform en een betere positie. Daarnaast zijn bepaalde delen van het team verbeterd. Ik ben zeer benieuwd om te zien hoe dat gaat lopen. We moeten ons daarop focussen als team. Als onderdeel van het topmanagement binnen het team is het mijn taak om het team te beschermen tegen geruchten. Ik wil dat de mensen bij het koffieapparaat bespreken hoe de wagen sneller gemaakt kan worden, niet wie wat gaat doen of hoe de managementstructuur eruit kan komen te zien.”

De geruchten over de veranderingen binnen het management ontstonden afgelopen maand, toen Rossi stelde dat er “spierballen” aan het team toegevoegd moesten worden om verder naar voren te komen: “De vijfde plaats is niet in lijn met wat we willen. Ik wil dat het team aan het einde van de volgende reglementencyclus meedoet om podiums en overwinningen, dus dat is 2024-2025. Om dat te bewerkstelligen, moeten we het team ietwat evolueren.”

