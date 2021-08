Alpine-baas prijst Ocon: Had Fernando misschien niet nodig gehad

Het gevecht tussen Fernando Alonso en Lewis Hamilton in de Hongaarse Grand Prix was adembenemend. De regerend kampioen was op nieuwe banden hard op weg naar de voorkant van het veld, tot hij bij de Alpine van de Spanjaard aankwam. De tweevoudig kampioen trok alles uit de kast op de Brit achter zich te houden en bewees daarmee teamgenoot Esteban Ocon een enorme dienst. Na een klein foutje van Alonso zag Hamilton alsnog zijn kans schoon om zich van de coureur uit Oviedo te doen, maar vervolgens kwam hij te laat bij de kop van het veld om nog een gooi naar de zege te kunnen doen.

“We weten dat Fernando’s rijden erg belangrijk is geweest voor de zege, maar we hebben ook veel bewondering voor het optreden van Esteban”, zegt Marcin Budkowski bij Motorsport.tv-programma This Week with Will Buxton. “Hij heeft geen voet verkeerd gezet, hij deed alles goed. Er waren een paar momenten zoals na de pitstop en bij het inhalen van een paar achterliggers dat hij wat kwetsbaar was en de positie had kunnen kwijtraken, maar dat gebeurde niet en voor de rest was hij gewoon zijn snelheid aan het managen. We vroegen hem het merendeel van de race namelijk om brandstof te sparen. Hij moest dus zijn brandstof managen terwijl hij zich moest verdedigen tegen opzichte van Sebastian. En dat deed hij werkelijk perfect.”

Uit alle berekeningen van het team bleek dat Hamilton de race ging winnen, nadat hij voor de slotfase van de race naar nieuwe banden was gewisseld. “Volgens onze cijfers zou Lewis Fernando inhalen en daarna ook Sebastian en Esteban voorbij gaan”, vervolgt de 44-jarige Pool. “Maar wie weet had Esteban Lewis ook wel achter zich gehouden. Misschien had hij Fernando helemaal niet nodig gehad. Hij heeft Sebastian immers ook de hele race lang achter zich gehouden, al heeft die natuurlijk wel een langzamere auto. Maar misschien had hij Lewis ook achter zich gehouden en de race zo alsnog gewonnen. Hij reed foutloos. Hij had een geweldige kwalificatie en een fantastische race. Hij hield zijn hoofd koel en heeft alles goed gemanaged. Hij heeft die zege absoluut verdiend.”

Drie ronden

Drie ronden voor de finish kwam het besef op de Alpine-pitmuur dat Ocon de race ging winnen. “Als je tweede ligt na een herstart op een circuit als Boedapest, dan weet je dat je een goede kans maakt op het podium. En in dit geval op een overwinning, omdat Lewis Hamilton nog naar binnen moest komen. Maar we wisten ook dat we met Lewis en Max twee fantastische coureurs in veel snellere wagens achter ons hadden - we wisten op dat moment natuurlijk nog niet hoe groot de schade was bij Max”, aldus Budkowski.

“Onze software zei ons later dat Lewis ons voor het einde zou inhalen en de race zou winnen“, benadrukt hij. “Maar dat is allemaal puur rekenkundig en ervan uitgaande dat Lewis zonder problemen de langzamere auto’s voorbij zou gaan. En dat deed hij ook, tot hij bij Fernando kwam. Elke ronde die hij achter Fernando reed, betekende dat hij een ronde later bij Esteban zou komen. Drie ronden voor het einde zagen we dat Lewis het niet meer ging redden en kwam het besef dat we de race daadwerkelijk konden gaan winnen. Als ik nu terugdenk aan dat moment, voel ik nog steeds de emoties van toen, want tot dat moment konden we het eigenlijk nog niet geloven. Vanaf dat momenten wisten we dat Lewis het niet meer zou redden en wij de race gingen winnen.”

