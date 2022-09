Alpine: We hebben alle beloftes richting Piastri waargemaakt

De Contract Recognition Board van de Formule 1 concludeerde vrijdag dat Oscar Piastri's enige geldige contract voor 2023 die met McLaren was. Daarmee kwam einde aan het geschil tussen Piastri en zijn huidige broodheer Alpine. De Franse formatie dacht een deal te hebben met zijn reservecoureur om de vrijgekomen plek van Fernando Alonso volgend jaar op te vullen. Piastri vindt echter dat hij niet goed is behandeld. Hij noemt de handelswijze van Alpine "bizar" en "onthutsend". Gevraagd door Motorsport.com over Alpine's loyaliteit naar Piastri, sprak Szafnauer tijdens een persconferentie zaterdag in Zandvoort over een overeenkomst die op hoofdlijnen was. Dit niet-bindende document werd ondertekend aan het einde van vorig jaar.

"We hebben alles geleverd wat we zeiden te gaan doen, inclusief 3.500 km in de auto van vorig jaar", aldus Szafnauer. "We hebben hem onze reservecoureur gemaakt toen McLaren en Mercedes vroegen of we hem als reservecoureur konden delen omdat zij er geen hadden. We hebben we hem dat toegestaan en hem betaald. Dat is onze loyaliteit aan Oscar."

Szafnauer stelde vorige week de integriteit van Piastri ter discussie. De regerend F2-kampioen kreeg ook van anderen kritiek voor zijn opstelling en zijn verklaring op Twitter, waarin de Australiër ontkende dat hij voor Alpine zou gaan rijden. Szafnauer trok zijn opmerking over Piastri niet in toen hij er zaterdag de kans toe kreeg. Volgens hem dacht Alpine een contract te hebben en zijn de beloftes waargemaakt. "Het enige wat we van Oscar vroegen in dat contract was om coureur te zijn voor Alpine of dat we hem ergens anders zouden plaatsen in 2023 en 2024", aldus Szafnauer. "Dat heeft hij niet gedaan."

Uit reacties van zowel Piastri als Alonso blijkt dat de onderhandelingen met Alpine moeizaam verliepen. Zo zei Alonso dat hij een "vreemd gevoel" had bij de gesprekken, die uiteindelijk vastliepen. Szafnauer merkte tijdens de persconferentie op dat de overeenkomst met Piastri van november dateert, dus voor zijn komst bij Alpine. Het zou volgens hem "makkelijk zijn om mensen die hier niet meer zijn, de schuld te geven", wat naar eigen zeggen niet zijn stijl is. "Het juiste om te doen, is te kijken naar wat er is gebeurd, te begrijpen waar de tekortkomingen zaten en die te herstellen voor de toekomst."

Geen imagoschade

Alpine zit nu zonder coureur om Alonso te vervangen in 2023. Het team zou naar verluidt achter Pierre Gasly aanzitten. Szafnauer denk niet dat de zaak-Piastri slecht zal uitpakken voor het imago van Alpine omdat dat dit volgens hem "gebaseerd is op wat er op de baan gebeurt en hoe we presteren". "Wij zullen ons uiterste best doen en het team blijven verbeteren. We zijn aan het werven, geven geld uit aan hulpmiddelen en begrijpen wat er nodig is om bij de top-drie te horen. Dat is ons doel, om over vijf jaar het wereldkampioenschap te winnen. We moeten de basis daarvoor leggen, daar zijn we nu mee bezig. Het beste voor het imago van Alpine is om op de baan te winnen en dat is wat we zullen proberen te doen."