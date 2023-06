Pierre Gasly veroorzaakte tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Canada een rode vlag. De Fransman meldde te kampen met een probleem met de aandrijfas. Na onderzoek is gebleken dat het stuur geen contact meer maakte met de batterij en automatisch de koppeling inschakelde. In Baku werd Gasly al gehinderd door een hydraulisch lek, wat zijn Formule 1-auto in brand zette. Teamgenoot Esteban Ocon mistte diezelfde sessie, de eerste training, door een probleem met de versnellingsbak.

Volgens sportief directeur Alan Permane moeten de problemen uiteraard worden aangepakt, maar is het wel zaak om ze rustig op te lossen. "Kijk rustig naar wat de levensduur van alles is geweest", zegt Permane. "Check of een onderdeel nogal hard is aangepakt en probeer daarna te begrijpen waarom dit dat niet kon hebben. Er zijn inderdaad betrouwbaarheidsproblemen geweest, daar moeten we iets aan doen. Maar we zijn nu niet in paniek. Ik weet zeker dat we de problemen snel oplossen."

Het stilvallen van Gasly in Montreal vond de Brit bizar, aangezien het desbetreffende onderdeel al sinds 2008 probleemloos werkt. "We moeten eerlijk toegeven: het stuurprobleem met de auto van Gasly was echt apart. Ik sprak met de gasten van elektronica. Het is een onderdeel dat we kopen en waarschijnlijk op elk stuur in de pitstraat zit. Dat ontwerp is sinds 2008 niet meer veranderd en kan niet stuk. Nu viel de stroomtoevoer uit en verloren we de koppeling. Daarom hoorde je Pierre zeggen dat hij dacht dat het de aandrijfas was. Wat er echt gebeurde was dat de koppeling werd ingedrukt. Dat zijn lastige dingen."

Nieuwe vloer

De sportief directeur onthult dat de F1-auto binnenkort van een nieuwe vloer wordt voorzien. Alpine wil de trend van 2022 doorzetten door updates uit te brengen die goede simulaties in de windtunnel tonen en meteen performance leveren. De agressieve ontwikkeling leidt er volgens hem toe dat Alpine vanaf nu op nagenoeg elk FIA-document verschijnt als het gaat om ingediende upgrades. "Er komen dingen aan en dat gaat bij elke race het geval zijn", vervolgt Permane. "Ik weet wat we voor de volgende race [in Spielberg] in petto hebben. We werken onder meer aan een nieuwe vloer. Het zit in de cyclus. Ik weet niet zeker hoe ver ze er al mee zijn, maar er gaat een nieuwe vloer komen. Het gaat allemaal door. En ik weet zeker dat we elke keer iets op het FIA-document zetten", besluit hij.