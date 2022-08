De FIA maakte op dinsdagavond bekend dat de regels rond de vloer voor het Formule 1-seizoen 2023 aangepast worden. Zo wil de internationale automobielfederatie porpoising tegengaan. De rand van de vloer wordt 15 millimeter opgehoogd, net als de opening van de diffuser. Ook de rand van dit component wordt verstevigd. De aanpassingen zijn pas medio augustus formeel goedgekeurd door de World Motor Sport Council, op een moment waarop veel teams al drukdoende zijn met de bolides voor 2023.

Alpine Chief Technical Officer Pat Fry vindt de regelwijziging dan ook oneerlijk: “Onze aerodynamica-afdeling is overduidelijk een stuk kleiner dan die van de drie teams boven ons en van het team waarmee wij strijden. Die teams zijn allemaal groter”, aldus Fry. “Zij hebben misschien twintig personen buiten het budgetplafond geplaatst die nu werken aan zeilboten of wielrenfietsen, maar ze kunnen ze gemakkelijk weer oproepen als ze een probleem hebben. Zij hebben dus die extra capaciteit voorhanden, ze hebben een enorm voordeel. Het uitstel van de regels was geweldig voor hen, want zij weten dat alle kleine teams hier moeite mee gaan hebben.”

Hij vervolgt: “Voor ons is het uitdagender. Hoe eerder wij op de hoogte zijn van veranderingen, hoe beter het is. We kunnen dan al het werk wat al verricht is, in de prullenbak mikken. Ik weet zeker dat alle teams al een aantal weken bezig zijn in de windtunnel met de auto voor volgend jaar. Wij in elk geval wel.”