AlphaTauri: Tsunoda gaat erg goed vooruit na verhuizing

Na een onstuimige openingsfase van het seizoen heeft Red Bull geholpen om Tsunoda te verhuizen naar Faenza. Hij woont nu dicht bij de fabriek van AlphaTauri en kan op die manier beter werken met het team. Na zijn kwalificatiecrash in Paul Ricard verklaarde hij zijn aanpak op zaterdag te veranderen. Dat betaalde zich afgelopen weekend in de GP van Stiermarken uit toen hij Q3 bereikte. AlphaTauri is tevreden met de vooruitgang van Tsunoda, die de tijd krijgt om zijn weg te vinden in de Formule 1.

“Yuki is een rookie, hij is nieuw in de Formule 1. Geloof me, voor dit soort jonge rijders is het heel moeilijk om in de Formule 1 te komen”, vertelde Tost. “Veel circuits zijn nieuw, het raceweekend en de kwalificaties zijn allemaal nieuw. Natuurlijk kun je zeggen dat ze getraind hebben, ze weten waar ze heen moeten. Maar dan spelen er nog andere factoren mee zoals de wind en de temperatuur. Dat zijn allemaal omstandigheden waar rekening mee gehouden moet worden. Sommige dingen kun je een jonge coureur niet leren. Hij moet leren en elke kwalificatiesessie ervaring opdoen, bekijken wat je op de verschillende circuits moet doen. Ervaring is verschrikkelijk belangrijk.”

De Japanner begon met verve aan het nieuwe seizoen, maar is sindsdien een beetje wispelturig gebleken. Tost ziet desondanks dat het de goede kant op gaat met Tsunoda: “Yuki is zich heel goed aan het verbeteren, het volledige proces gaat goed. Hij heeft zijn aanpak niet echt veranderd, die was al heel goed. Maar hij kan nu veel meer tijd met de engineers doorbrengen omdat hij in Faenza woont. Ik ben van mening dat een jonge coureur soms wel drie jaar nodig heeft om de Formule 1 helemaal te leren kennen. Het is de afgelopen jaren ontzettend lastig geworden. Ik ben blij met Yuki, hij laat zijn snelheid zien en wordt elke dag en elke sessie weer iets beter. Ik zie reden voor optimisme in de tweede helft van het seizoen, Yuki gaat een succesvolle toekomst tegemoet.”

Tsunoda liet voor de GP van Oostenrijk weten dat hij advies gekregen heeft van Red Bull-coureur Sergio Perez. “In het verleden hebben we vaker gezien dat Red Bull-coureurs goed samenwerken, ze komen uit dezelfde familie”, aldus Tost. “Het is heel positief dat ervaren coureurs de jongelingen helpen met advies. Dat is enorm waardevol. Ze weten precies hoe ze moeten helpen en weten wanneer ze een steuntje in de rug nodig hebben.”