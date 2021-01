VIDEO: AlphaTauri deelt unieke beelden van F1-nieuwkomer Tsunoda

Yuki Tsunoda is dit seizoen één van de drie debutanten op het hoogste niveau van de autosport. De jonge Japanner stapt in maart in bij AlphaTauri als vervanger van Daniil Kvyat. Waar hij in Imola al eens een 2018-bolide aan de tand mocht voelen, volgde vorig jaar in Abu Dhabi zijn eerste, officiële testsessie in de Formule 1. De nummer twee uit het Formule 2-kampioenschap nam op de dinsdag na de afsluitende Grand Prix de young driver test voor zijn rekening. AlphaTauri besloot de nieuwe aanwinst met camera's op de voet te volgen, met unieke beelden tot gevolg. Van zijn voorbereiding tot aan gedetailleerde gesprekken met engineers, alles is vastgesteld. De bovenstaande beelden geven dan ook een bijzonder inkijkje achter de schermen van een F1-team en in het leven van een coureur op het circuit.