We hebben er 32 jaar op moeten wachten, maar dit weekend staat de Grand Prix van Las Vegas weer op de kalender. Voor het team van AlphaTauri het moment om de stijgende lijn van de laatste drie races door te trekken, want sinds de updates tijdens het Formule 1-weekend in Austin heeft de Italiaanse renstal de continu punten gescoord en de laatste plaats in het constructeurskampioenschap is overgegeven aan Haas. Sterker nog, P7 is haalbaar. Daniel Ricciardo wil dan ook de race in Las Vegas gebruiken om Williams in die strijd af te troeven. "We hebben het gat naar Williams gedicht, punten halen is daar nu cruciaal in", vertelt de Australiër voorafgaand aan het weekend in de stad in Nevada.

Voor Ricciardo wordt het een hele uitdaging in Las Vegas, want hij kent de baan net als zijn collega-coureurs niet. "Wat ik van de sim heb geleerd, is dat het een uitdagende baan is", vertelt de 34-jarige coureur. "Er zijn namelijk veel rechte stukken, met negentig graden bochten met veel remmen en sturen. De lay-out is absoluut interessant. Hopelijk zorgt dit voor goede races." Ook houdt hij rekening met de verwachte kou: "Ik denk dat het belangrijk wordt om de banden en de downforce goed te krijgen. Het gaat denk ik net als de eerste keer in Baku worden met lage grip, daar moesten we in de outlap al pushen."

Yuki Tsunoda is ook optimistisch en ziet ook dat het momentum uit Brazilië meegenomen moet worden. "We moeten het positieve gevoel de volgende twee races in meenemen en hopelijk kunnen we P7 in de constructeurs pakken aan het einde van dit jaar", verklaart de Japanner. "Er zijn hier veel lange rechte stukken, maar de meeste bochten zijn langzamere bochten. Daar is hard remmen voor nodig. De baan heeft eenzelfde karakter als Baku en daar zijn we normaal goed. Ik ben optimistisch in de strijd in het kampioenschap, maar ik verwacht dat Williams ook sterk gaat zijn."

Net als zijn collega-coureurs weet Tsunoda dat de lage temperaturen een grote rol gaan spelen. "Dat gaat een gesprekspunt worden met de auto's op de baan", noemt de AlphaTauri-rijder. "Onze engineers hebben dit al onderzocht en het gaat voor iedereen hetzelfde worden. Zeker in de kwalificatie wordt het belangrijk om de banden op temperatuur te brengen en moeten zorgen dat ze zich goed gaan gedragen. Ik heb heel wat op de sim gereden, maar het blijft een gok hoe zich dat gaat openbaren."