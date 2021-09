AlphaTauri vol vertrouwen: “Kunnen in alle resterende races sterk zijn”

Dankzij de constante resultaten van Pierre Gasly en de bijdrages van teamgenoot Yuki Tsunoda – die in zijn debuutseizoen al vijf keer bij de beste tien is geëindigd – heeft AlphaTauri in de eerste dertien races van 2021 al 84 punten bij elkaar gesprokkeld. In Monza kwam de reeks puntenfinishes tot een teleurstellend einde, ondanks het feit dat met name Gasly er in de kwalificatie weer goed bij zat. In de race ging het echter mis voor de renstal uit Faenza. Een dag nadat hij in de sprintkwalificatie was gecrasht in de eerste ronde moest Gasly ook in de race al snel met technische problemen de strijd staken. De nulscore voor AlphaTauri in 2021 was daarmee een feit, aangezien teamgenoot Tsunoda door problemen met de remmen niet eens had kunnen starten.

“Het is erg betreurenswaardig wat er in Monza is gebeurd”, blikt Gasly terug op de race die hij vorig jaar nog heeft gewonnen. “We hadden daar echt wat moois neer kunnen zetten, vooral als je ziet hoe de race uiteindelijk is gelopen. Het weekend is echter in mineur geëindigd voor het team, nadat Yuki en ik in de aanloop naar de race nog erg snel waren. Ik had een superkwalificatie, dus al met al was het heel jammer”, concludeert Gasly, die bijval krijgt van zijn Japanse teamgenoot. “Monza was echt jammer, omdat onze auto meteen snel was in de eerste vrije training en daarna ook vooral bij mijn teamgenoot in de kwalificatie”, vertelt Tsunoda. “Ik vond het sprintformat best zwaar vanwege het feit dat ik na één vrije training meteen moest kwalificeren, maar ik geloof dat ik een goede vooruitgang heb laten zien.”

Na het weekend in Monza hebben beide AlphaTauri-coureurs wat stoom af kunnen blazen: “Die triple-header was heel intens. Je hebt tussen de races door niet echt tijd om iets te doen en je kunt ook niet zo hard trainen als je zou willen”, vertelt Gasly. “Een kleine pauze is dan ook welkom voor iedereen in het team, voordat iedereen de draad weer oppakt. Op wat simulatorwerk na heb ik vooral met mijn familie wat tijd doorgebracht in Frankrijk.” Ook Tsunoda heeft zich in de simulator voorbereid op de komende races: “Ik ben na Monza vooral in Italië gebleven. Ik heb tijd doorgebracht in de fabriek, op een paar dagen in de simulator in Groot-Brittannië na. Ik ben nu klaar voor de eerstvolgende race in Rusland.”

Met vertrouwen naar Sochi

Van de circuits die de Formule 1-coureurs dit jaar nog staan te wachten, is Sochi een van de weinige banen waar Tsunoda al eens eerder heeft geracet: “Het voelt aan als een normaal circuit, maar eigenlijk is het meer een stratencircuit. De evolutie van de baan gedurende het weekend is enorm en ook het effect van de vleugels speelt er een grote rol. Ik heb er vertrouwen in dat ik er goed kan presteren en tijdens het weekend vooruitgang kan boeken. Ik heb er al geracet in de Formule 3 en vorig jaar in de Formule 2, daar heb ik goede herinneringen aan. Ik pakte er namelijk pole-position en ik werd er tweede in de hoofdrace.”

“Ik pak het in Sochi opnieuw stap voor stap aan en probeer gaandeweg alles te leren over het circuit en de auto. Over de auto maak ik me eigenlijk niet eens echt zorgen, omdat hij sinds de start van het jaar al goede resultaten laat zien, vooral in de laatste zes of zeven races waarin we consistent goed presteerden.”

Ook Gasly reist met vertrouwen naar Rusland: “We zien sinds de zomerstop een positieve trend. In alle drie de raceweekenden na de zomerstop waren we namelijk heel snel. Dat biedt perspectief voor de rest van het seizoen, ik denk namelijk dat we in alle races die ons nog staan te wachten sterk kunnen zijn. Daarnaast is het ook goed dat we in Italië een gridstraf hebben gepakt met de motorwissel. Ik hoop dat we het daarmee de rest van het jaar kunnen redden.”