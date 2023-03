Yuki Tsunoda staat dit jaar met Nyck de Vries een nieuwe uitdaging te wachten. De 28-jarige coureur komt weliswaar als rookie de Formule 1 in, maar de verwachtingen van de Nederlander zijn intern en extern hooggespannen. Tsunoda moest noodgedwongen afscheid nemen van zijn eerste teamgenoot in de F1 en vriend Pierre Gasly, die naar het Franse Alpine is vertrokken. De jonge Japanner heeft meermaals laten weten veel geleerd te hebben van zijn ex-teamgenoot, maar dit jaar wordt er meer van hem verwacht. De Vries neemt namelijk veel ervaring mee uit andere raceklassen, en heeft immers afgelopen jaar in Monza de wereld laten zien wat hij in zijn mars heeft.

AlphaTauri-teambaas Franz Tost beaamt dat hij na twee jaar in de Formule 1 meer gaat verwachten van de talentvolle Tsunoda. “Hij moet niet meer crashen, maar zijn goede en agressieve rijstijl en talent gebruiken. Geloof me, hij is een heel behendige coureur.” Wanneer Tost gevraagd wordt naar de aanpak die de Japanner dit jaar gaat hanteren, antwoordt hij: “Hij moet het allemaal voor elkaar krijgen. Hij gaat nu zijn derde seizoen in. Ik verwacht dat hij veel geleerd heeft van de laatste twee jaar, maar we moeten ook niet vergeten dat hij nog steeds erg jong is. Hij heeft in de winter keihard getraind, vooral op fysiek gebied met zijn nieuwe coach. Ik verwacht van beide coureurs goede prestaties. En van Yuki dat hij niet crasht!”, stipt de Oostenrijker aan. Tost wordt gevraagd of dit het seizoen wordt waarin zijn talentvolle coureur zich moet laten gelden. Met drie jaar in de Formule 1 heeft hij immers genoeg kansen gekregen, en er zitten meer talenten in de Red Bull-pijplijn die maar al te graag zijn stoeltje willen overnemen. De 67-jarige teambaas antwoordt: “Ik zou niet zeggen dat alles van dit seizoen afhangt, maar hij moet uiteraard wel goede resultaten behalen. Als hij al zijn kwaliteiten gebruikt, ben ik ervan overtuigd dat hem dit zal lukken.”

Tijdens zijn eerste twee jaar in de koningsklasse stond Tsunoda bekend als een heethoofd, vooral als het aankomt op zijn berichten over de boardradio. “Yuki was erg jong toen hij in de F1 terechtkwam”, vertelt Tost. “Als iets dan niet ging zoals hij had verwacht, dan liet hij zijn emoties gaan. Ik heb hem verteld dat dat niet goed is. Niet omdat hij emotioneel wordt, maar omdat dat zijn concentratie en energie weghaalt bij het rijden. Hij moet niet geconcentreerd zijn op het schreeuwen over de radio, omdat dat niemand helpt. Achteraf kun je altijd aangeven als er iets fout ging. Maar eenmaal in de auto kun je er weinig aan veranderen. Ik hoop dat hij dit zich zal gaan realiseren.”

Leider van het team?

Enerzijds heeft de jonge Japanner meer ervaring in de F1 dan De Vries, maar toch wordt de Nederlander vaak gezien als de nummer 1-rijder van het team. Tost benadrukt dat dit niet het geval is en dat beide coureurs gelijk zijn aan elkaar. “We zullen zien wie er op technisch gebied de leiding zal nemen. Hoewel Yuki al twee jaar erop heeft zitten, heeft Nyck meer race-ervaring in het algemeen. Ik hoop dat ze goed samen zullen werken en dat we het beste uit beiden naar boven kunnen halen.”