Na het matige seizoen 2022 hoopte AlphaTauri dit seizoen weer een grote stap te kunnen zetten en zich weer meer naar voren te melden, maar dat is met de AT04 vooralsnog niet het geval. Yuki Tsunoda en Nyck de Vries moeten vooral hopen op uitvalbeurten van concurrenten om in de buurt van de punten te komen en dus staat het team na drie races op slechts één punt - te danken aan de tiende plaats van Tsunoda in Australië.

Teambaas Franz Tost maakte in aanloop naar de Grand Prix van Saudi-Arabië duidelijk wat hij van de situatie bij zijn team dacht. "Jammer genoeg is dit zo'n beetje waar de auto momenteel staat. Ik had een veel betere auto verwacht. De engineers vertellen me steeds dat we goede vooruitgang boeken, maar ik vertrouw hen niet meer. Ik wil alleen nog maar rondetijden zien, dat is het enige wat telt. Tijdens de wintermaanden hoorde ik alleen maar 'de auto is geweldig en we hebben grote stappen gemaakt'. Maar dan komen we in Bahrein en zijn we helemaal nergens. Wat moet ik dan anders zeggen?", legde de Oostenrijker de vinger op de zere plek.

Het bleef echter niet alleen bij worden, maakt Tost in gesprek met SPORT1 duidelijk. "We hebben de aero-afdeling gereorganiseerd", geeft Tost aan. "We hebben afscheid genomen van personeel. Ik verwacht dat de nieuwe mensen voor verbetering zullen zorgen. Maar ik wil nog geen namen noemen. Alleen dit: de verantwoordelijkheid is nu verdeeld over drie mensen."

AlphaTauri is dan wel het zusterteam van Red Bull, maar besloot voor de nieuwe reglementen met een eigen concept op de proppen te komen. Een jaar later heeft de concurrentie, met name Aston Martin, het ontwerp van de Red Bull gekopieerd terwijl AlphaTauri daarin nog voorzichtig is geweest. Waarom kan Aston Martin dat wel en AlphaTauri niet? "Omdat wij niet zomaar capabele mensen bij Red Bull Racing kunnen wegpikken, zoals Aston Martin deed", legt Tost uit. "Deze nieuwe rekruten konden de nieuwe auto in een vroeg stadium ontwikkelen. We zien daar nu het resultaat van. Maar ook voor ons wordt de samenwerking met Red Bull nu versterkt. De reglementen zijn echter zeer nauwkeurig. Je mag niet zomaar onderdelen kopiëren. We mogen alleen onderdelen van Red Bull gebruiken die officieel zijn toegestaan. Maar die zijn niet prestatiegericht. De rest moeten we zelf ontwikkelen. De FIA kijkt daar heel goed naar."

Er gingen onlangs geruchten dat AlphaTauri te koop zou staan, aangezien de nieuwe eigenaar, Oliver Mintzlaff, zou vinden dat het team te veel geld zou kosten. Die geruchten werden door het team afgedaan als onzin en Tost benadrukt ook nu dat er geen sprake is van een eventuele verkoop van de renstal. "Er zijn altijd geruchten geweest. Vroeger belde ik Didi Mateschitz, die dan van niets wist. Vandaag zoek ik het uit met de nieuwe verantwoordelijken. Ze hebben het me nu weer bevestigd: AlphaTauri is niet te koop. Ik heb goede gesprekken gehad met Oliver Mintzlaff. AlphaTauri blijft het team dat jonge coureurs opleidt, maar we denken allebei dat we onze prestaties moeten verbeteren."