AlphaTauri verklaart uitvalbeurt Gasly: “Radiateur was lek”

Gasly bracht zijn wagen al na acht rondjes in de pits toen zijn engineer melding maakte van een ‘terminale situatie’ aan bood van de AT01. Om de motor te behoeden voor verdere schade besloot men de wagen direct naar binnen te brengen. Kort daarvoor reed Gasly nog een dijk van een race. Hij probeerde bij de start even de aanval in te zetten bij Lewis Hamilton, maar werd afgeknepen richting de eerste bocht. Hij lag daarna echter op een solide vijfde plaats met zicht op een nieuwe podiumplek.

“Deze was best hard, zeker omdat het onze thuisrace is in Imola”, zei Gasly na de uitvalbeurt. “Het ging het hele weekend zo goed. Het is jammer dat we uitgevallen zijn, maar de monteurs zagen al een waterlek toen ik onderweg was naar de grid. Ze hebben het proberen te fixen. Dat werkte helaas niet, daarom moest ik de auto al na een paar ronden binnenbrengen. Je hoopt altijd dat je ermee wegkomt. Ik maakte een goede start, mijn reactietijd was echt heel goed. Ik probeerde naast Lewis te komen, maar het werd iets te krap. Ik moest me terug laten zaken. Daarna reden we op de vijfde plaats, de wagen was het hele weekend fantastisch. Ik voelde dat ik sneller was dan Daniel [Ricciardo]. Ik denk dat we zeker voor een top-vijf konden vechten. Dat dit ons dan overkomt is lastig, maar het hoort er helaas bij.”

Nadat het probleem op weg naar de grid al gespot was, hadden de monteurs daar even de tijd om het op te lossen. Dat lukte ook, maar het was niet genoeg. “Ze dachten dat het opgelost was”, zei teambaas Franz Tost. “Maar er was een klein onderdeel stuk en dan kun je er niets aan doen. Na vier of vijf ronden viel de waterdruk weg en toen hebben we besloten om hem naar binnen te halen, we wilden de motor niet opblazen. Er zat een las op de radiateur die uiteindelijk geknapt was. Het was verder een fantastisch weekend voor hem. Hij deed het in de kwalificatie heel goed. Hij maakte in de race een geweldige start, zat naast Hamilton maar werd een beetje afgeknepen. Hij moest liften. Ondanks dat lag hij vijfde aan het eind van de eerste ronde, dat heeft hij fantastisch gedaan. We hebben de debrief na de race gehad. Hij is natuurlijk heel erg teleurgesteld, dat zijn we allemaal. Dit was een uitstekende kans om een mooie zwik punten te scoren.”

Met medewerking van Adam Cooper