De Vries kroonde zich in 2019 tot Formule 2-kampioen, maar zou een overstap naar de Formule 1 meermaals zien afketsen. De Nederlander maakte daardoor uitstapjes naar de langeafstandsracerij en de Formule E, waar hij als fabriekscoureur van Mercedes wereldkampioen werd. Zijn Formule 1-debuut op Monza van vorig jaar leverde hem uiteindelijk een fulltime zitje op bij AlphaTauri. Daar verwachtten ze veel van de 28-jarige rookie, aangezien hij al veel ervaring had opgedaan in allerlei verschillende raceauto's.

Hoewel Yuki Tsunoda met twee seizoenen achter de rug de meer ervaren coureur is, hoopte AlphaTauri dat De Vries kon bijdragen aan de ontwikkeling van de bolide. Dat is ook hard nodig, gezien de tegenvallende prestaties van de AT04 in de eerste drie races van het seizoen. Tsunoda tekende in Australië voor het eerste en tot nu toe enige punt van het team.

Nu De Vries al een tijdje meedraait bij het zusterteam van Red Bull, ziet technisch directeur Jody Egginton dat zijn feedback inderdaad van goede kwaliteit is. Gevraagd door Motorsport.com of hij aan de verwachtingen voldoet, antwoordt Egginton: "Ja, ik denk het wel. Nyck heeft heel veel ervaring. Hij had maar één Formule 1-race gedaan voordat hij bij ons kwam, maar hij heeft ongelofelijk veel ervaring in andere formuleklassen en ervaring door het testen van andere Formule 1-auto's", doelt de technisch directeur op de vele vrije trainingen die De Vries vorig jaar reed. "Zijn feedback is goed. Hij vormt een duidelijk beeld van wat hij van de auto wil, terwijl hij de auto leert kennen en hij helpt ons vooruit in de ontwikkeling. Hij heeft dus al veel bijgedragen, samen met Yuki."

Wat bij de ontwikkeling van de AT04 helpt, is het feit dat De Vries en Tsunoda volgens Egginton vergelijkbare feedback geven. AlphaTauri introduceerde in Australië een nieuwe vloer en kreeg goede feedback van beide coureurs. "Beide coureurs zijn duidelijk geweest over wat de auto doet en wat zij ervan willen. Ze zitten redelijk op één lijn. Dat maakt ons ontwikkelingsproces iets makkelijker omdat we aan beide kanten van de garage dezelfde doelen delen. Beide coureurs hebben de update gehad en beide gaven vergelijkbare feedback. Dat is, bovenop de data die we verzamelen, goed, omdat zij er allebei profijt van hebben. In dat opzicht is het tot nu toe goed gegaan."