AlphaTauri bereidt zich met vier testdagen en filmdag voor op 2021

Het aantal testdagen in de Formule 1 is in de afgelopen jaren fors minder geworden en ook voor 2021 zijn er weer testmogelijkheden geschrapt. De wintertest, die dit jaar in Bahrein plaatsvindt, omvat niet langer zes, maar drie testdagen. De coureurs krijgen dus maar weinig tijd om in de aanloop naar het nieuwe seizoen te wennen aan hun nieuwe bolide en dat is vooral hinderlijk voor debutanten en coureurs die deze winter van team zijn gewisseld. Enkele teams hebben daarom al aangekondigd een alternatief testprogramma op poten te zetten, waarbij de rijders in een oudere bolide in actie kunnen komen.

AlphaTauri is het volgende team dat een testprogramma heeft opgezet voor coureurs Pierre Gasly en debutant Yuki Tsunoda. Vooral voor laatstgenoemde is het belangrijk om ervaring op de doen in een F1-bolide en daarom heeft de Italiaanse renstal vier testdagen ingepland op Imola, zo heeft Motorsport.com vernomen. Op dinsdag 27 en woensdag 28 januari werkt het team de eerste testdagen met de Toro Rosso STR13 uit 2018 af, een kleine maand later keert AlphaTauri op 23 en 25 februari terug op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari voor nog twee testdagen.

Ook op 24 februari is AlphaTauri op Imola te vinden, maar dan met een heel ander doel. Gasly en Tsunoda mogen dan voor het eerst de nieuwe bolide van de renstal voor 2021 aan de tand voelen. Dat gaan ze doen tijdens een filmdag, waarbij er in totaal honderd kilometer gereden mag worden in de nieuwe auto. Welke naam de bolide gaat dragen is nog onbekend, maar de opvolger van de AT01 zal waarschijnlijk de naam AT02 krijgen. Het chassis van de wagen is als gevolg van de gedeeltelijke bevriezing van de ontwikkeling hetzelfde als die van de AT01, maar op het aerodynamische vlak heeft AlphaTauri wel de kans gekregen om veranderingen door te voeren. Daarnaast kan de Italiaanse renstal rekenen op een nieuwe krachtbron van motorleverancier Honda, dat na afloop van het aanstaande seizoen uit de F1 vertrekt.

Waar en wanneer de officiële presentatie van de nieuwe auto van AlphaTauri plaatsvindt, is nog niet bekend.