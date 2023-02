AlphaTauri start de gloednieuwe AT04 voor het eerst

AlphaTauri is op meerdere fronten bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Yuki Tsunoda, Nyck de Vries en een deel van het team reizen momenteel naar Paul Ricard voor deelname aan de Pirelli-bandentest. De Vries neemt daar de kilometers op zaterdag voor zijn rekening.

Op de thuisbasis in Faenza wordt intussen hard gewerkt aan de bouw van de AlphaTauri AT04. Het starten van de wagen is daarbij altijd een belangrijke mijlpaal, ook al is er qua reglementen niet bijster veel veranderd de afgelopen winter. Woensdag publiceerde het team de eerste beelden én geluiden van de Honda RBPT.

De teampresentatie van AlphaTauri vindt op 11 februari plaats in New York. De wintertest in Bahrein begint op 23 februari.

