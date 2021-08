AlphaTauri: Rookieproblemen Tsunoda zijn niets ongewoons

Yuki Tsunoda debuteert dit jaar in de Formule 1 nadat hij in 2020 als derde eindigde in het Formule 2-kampioenschap. De rookie heeft in de eerste seizoenshelft regelmatig zijn snelheid laten zien maar maakte ook een aantal flinke fouten. Zo crashte hij in de kwalificatie op Imola en spinde in de race terwijl hij op weg was naar punten. Ook in Azerbeidzjan en Frankrijk kende hij op zaterdag incidenten. Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko greep in en liet Tsunoda van Engeland naar Italië verhuizen, waar hij nu elke dag doorbrengt met het team in Faenza. Sindsdien zijn de prestaties beter, met puntenfinishes in drie van de laatste vier Grands Prix.

AlphaTauri F1 technisch directeur Jody Egginton is zeer te spreken over zijn pupil: “Iedere nieuwkomer in de Formule 1 maakt ups en downs mee”, stelt hij in gesprek met Motorsport.com. “Als ik terugdenk aan mijn tijd bij eerdere teams waar we het seizoen begonnen met een jonge rijder, was er altijd een mengeling van overmoed en pech. Voordat je het weet krab je jezelf na vijf races achter de oren en vraag je je af wat er allemaal gebeurd is. Het is dus niet ongebruikelijk. Het is frustrerend en uitdagend maar het komt niet uit het niets. Yuki stond wat meer in de aandacht omdat hij een goede openingsrace kende. De auto is competitief en de verwachtingen worden hoger terwijl je bezig bent aan datzelfde leerproces. Als je in de schijnwerpers staat en verder naar voren rijdt wanneer er iets gebeurt, krijg je meer en intensere vragen. Ik zie echter niets ongewoons.”

F1 complexer dan ooit

Tsunoda maakte de afgelopen jaren razendsnel furore in de lagere formuleklassen. Hij reed in 2018 nog in de Formule 4 en promoveerde elk jaar. Egginton: “Hij is niet de eerste. Massa, Raikkonen, anderen hebben dat ook gedaan. Het verschil zit hem in de complexiteit van de Formule 1. Dan heb ik het over de hoeveelheid werk, dat is niet te vergelijken met andere klassen. De intensiteit waarmee je dingen moet oppakken, wat je moet leren en de razendsnelle ontwikkeling van de F1 qua engineering en het ontwikkelen van de auto. Dat maakt het nog veel uitdagender. Een aantal jaar geleden was dat niet zo. Na een moeilijke VT1 kon je jezelf herstellen in VT2. Als je nu track time mist, wordt het lastig om dat nog goed te maken. Met een jonge rijder in de auto is dat nog lastiger want dan heeft die track time meer waarde. Er is zoveel gaande. Yuki leert, het is een steile leercurve en hij doet het fantastisch.”