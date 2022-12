Nyck de Vries is inmiddels druk bezig met de voorbereiding om in 2023 de tweede Nederlandse coureur op de grid te zijn. Een sensationele invalbeurt voor Alexander Albon leverde hem een vast plekje op in de Formule 1. Volgend jaar wordt hij de teamgenoot van Yuki Tsunoda bij AlphaTauri. Door de ervaring die De Vries heeft opgedaan in verschillende raceklassen, wordt de Nederlander zelfs gezien als potentieel leider van het team.

Een groot gedeelte van deze ervaring heeft De Vries opgedaan door in 2020-2021 kampioen te worden in de Formule E. Zijn teambaas toentertijd, Ian James, prijst de werkwijze die de 27-jarige coureur hanteerde binnen het team. Hij vertelt dat hij in staat is om problemen “op diplomatieke wijze” op te lossen. “Ik denk dat hij dit dik heeft verdiend”, vertelt James aan zusteruitgave Autosport. “Voorafgaand aan het zesde seizoen in Formule E, onderzochten we de mogelijkheid om hem aan ons team toe te voegen. We waren niet alleen te spreken van zijn kwaliteiten als coureur, maar ook als teamspeler. Ieder team waarvoor hij rijdt gaat erg profiteren van deze kwaliteiten. Hij zegt wat er gezegd moet worden, hij wijst naar de verbeteringen die gemaakt moeten worden, maar zegt dit allemaal op precies de juiste manier. Dat is een belangrijke eigenschap voor een coureur.”

Succesverhaal voor de Formule E

James vertelt dat de promotie van De Vries naar de Formule 1 een goed voorbeeld is van het talent dat in de Formule E rondloopt. Niet alleen voor de rijders zelf, maar ook voor de ingenieurs en ander personeel die zich onvermoeid bezighouden met de raceserie. “Het is succesverhaal voor de Formule E. We weten dat er hier genoeg talent rondloopt dat vrij gemakkelijk de overstap naar een andere raceklasse zou kunnen maken. Dit is bewijs dat dat talent waardig genoeg is voor andere takken van de racewereld.”