AlphaTauri toont nieuwe F1-livery van Nyck de Vries en Yuki Tsunoda

Net als Red Bull Racing is ook AlphaTauri naar New York afgereisd voor de 2023-presentatie. Bij het team van Max Verstappen en Sergio Perez draaide de presentatie vooral om de Ford-aankondiging, al waren de plannen voor New York voordien al gesmeed - ook vanwege titelsponsor Oracle. Bij AlphaTauri zijn de datum en plaats ook niet toevallig tot stand gekomen. Zo valt deze livery reveal in de New York Fashion Week en hoopt AlphaTauri als kledingmerk voet aan de grond te krijgen op het Amerikaanse continent. Samen met de nieuwe F1-livery werd dan ook de nieuwe kledingcollectie aan het publiek getoond.

Renders van AT04, dinsdag filmdag op Misano

Voor Nyck de Vries en Yuki Tsunoda draaide het natuurlijk om de livery voor het nieuwe Formule 1-seizoen. Die kleurstelling heeft een ander aanblik dan vorig jaar, al is de auto nog wel overwegend donkerblauw en wit. Voor de aanstaande campagne zijn er rode accenten toegevoegd. Het is te danken aan Orlen, dat als sponsor is overgekomen van Alfa Romeo en de formatie uit Faenza een financiële boost geeft. Orlen is bij AlphaTauri op de auto te zien en op de overalls van de coureurs.

In New York was de livery fysiek op de auto van vorig jaar te zien, vergelijkbaar met de aanpak van Red Bull. Net als voor de grote broer geldt dat het verplaatsen van de daadwerkelijke bolide in deze cruciale weken logistiek onhandig is. Wel heeft AlphaTauri online enkele studiorenders van de AT04 getoond. De daadwerkelijke auto is komende dinsdag (14 februari) voor het eerst te bewonderen. Dan komt het team ermee in actie tijdens een filmdag op het circuit van Misano. Met de AT04 hoopt AlphaTauri een stuk constanter te presteren dan vorig jaar. Toen kende Pierre Gasly enkele uitschieters, maar waren er vooral weekenden waarin AlphaTauri nergens te bekennen was. Het heeft geleid tot P9 bij de constructeurs en stemde Helmut Marko niet bepaald tevreden.

Nyck de Vries aan vooravond van 'rookie season'

Dit jaar moet het beter en dat moet zoals bekend ook met een ander gezicht naast Yuki Tsunoda gebeuren: Nyck de Vries volgt de naar Alpine vertrokken Pierre Gasly op. De 28-jarige Nederlander maakte indruk met zijn F1-debuut op Monza en staat nu aan de vooravond zijn rookie season op het hoogste niveau. "Ik vond het in ieder geval fantastisch om mijn eerste event mee te maken als coureur van AlphaTauri. De kans om het merk tijdens de New York Fashion Week te vertegenwoordigen vind ik best bijzonder. Die livery ziet er geweldig uit, je ziet ook hoe die is geïnspireerd op de kledingcollectie. Ik kan niet wachten om met deze livery het circuit op te gaan."

Als dat gebeurt, zijn de verwachtingen van De Vries meteen hooggespannen binnen het Red Bull-concern. Zo liet Marko in Japan aan deze website weten dat hij De Vries als nieuwe teamleider ziet, vooral op technisch vlak. Zijn kennis van Mercedes en andere kampioenschappen kan helpen: "Nyck is reservecoureur van zo'n beetje ieder Mercedes-team geweest en heeft in veel verschillende simulators gezeten. Die ervaring nemen wij natuurlijk graag mee." Door het toevoegen van De Vries staan er voor het eerst sinds 2006 - Monza vorig jaar buiten beschouwing gelaten - weer twee Nederlanders op de Formule 1-grid. Beide zijn te vinden in de Red Bull-stal, waardoor Marko met een knipoog afsluit: "Dat is goed voor jullie, maar de PR-afdeling vindt het niet zo verstandig van me! Maar goed, het draait bij ons om prestaties en dat is met de keuze voor Nyck niet anders."

Dinsdag 14 februari komen Nyck de Vries en Yuki Tsunoda voor het eerst met de nieuwe AlphaTauri-bolide in actie. Ruim een week later - op 23 februari - begint de collectieve wintertest in Bahrein.